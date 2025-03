Morte encefálica: entenda o protocolo médico, como no caso do jogador do Bragantino Neurologista explica os procedimentos rigorosos para confirmar a morte encefálica e destaca a precisão dos diagnósticos no país Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

João Roberto Sala, neurologista e intensivista, explica o protocolo de morte encefálica no Brasil, que exige a avaliação de dois médicos e exames de imagem. Esse processo rigoroso é fundamental para confirmar a morte encefálica de forma precisa e evitar erros.

No caso do jogador do Bragantino, apesar de sinais iniciais de morte encefálica, a presença de reflexos respiratórios levou à suspensão do protocolo e à retomada do tratamento. O neurologista ressalta que, devido à rigidez do protocolo, nunca houve falhas nos diagnósticos no Brasil.

