Novo teste de saliva promete revolucionar diagnóstico do câncer de próstata Urologista ressalta que o exame de saliva amplia as possibilidades de diagnóstico precoce Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cientistas britânicos desenvolveram um teste de saliva que pode transformar a forma como o câncer de próstata é diagnosticado. Menos invasivo e mais preciso que os exames tradicionais, como o PSA e o toque retal, o novo método analisa mais de 130 genes e aponta risco elevado da doença quando mais de 90% deles apresentam alterações.

De acordo com Stênio de Cássio Zequi, especialista da Sociedade Brasileira de Urologia, o exame representa um avanço importante. Estudos mostraram que muitos dos homens testados não teriam sido diagnosticados usando apenas os métodos convencionais. Apesar das promessas, o teste ainda está em fase de pesquisa e precisa ser validado em diversas populações antes de chegar ao mercado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.