O que as prisões de ex-presidentes revelam sobre as instituições brasileiras? Especialista analisa a prisão de Fernando Collor e aponta fortalecimento das instituições e fragilidades do presidencialismo Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 )

Marco Antônio Teixeira, professor de Ciências Políticas da FGV EASP, comentou a prisão do ex-presidente Fernando Collor e relembrou outros casos envolvendo Lula e Bolsonaro. Para ele, o aumento da responsabilização de líderes políticos é sinal de que as instituições brasileiras estão funcionando.

Teixeira também apontou a fragilidade do presidencialismo no país e sugeriu que a discussão sobre um novo plebiscito para definir o sistema de governo pode ressurgir no debate acadêmico e cultural. O especialista ainda destacou o papel do Legislativo na fiscalização do Executivo, alertando para os riscos que alianças políticas podem trazer a essa função.

