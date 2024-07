O trabalho do vereador no Brasil poderia ser voluntário Por dentro da máquina: o que você acha dessa ideia?

‌



A+

A-

A “máquina” poderia trabalhar voluntariamente. Ela ficaria mais rápida e mais barata. E daria mais oportunidade para as pessoas usarem a sua inteligência e boa intenção para melhorar a vida de todo mundo. Por que o trabalho do vereador no Brasil não pode ser voluntário? O que você acha dessa ideia?