Nova PEC de Segurança é vista como desvio de foco das prioridades no combate ao crime, diz especialista Profissional da área defende integração entre forças policiais e afirma que o foco deveria estar na implementação de estruturas já previstas em lei Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 )

José Vicente, especialista em segurança pública, afirma que a proposta do ministro da Justiça não busca centralizar o comando das polícias em Brasília, mas reforçar diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública. Segundo ele, é essencial uma coordenação nacional que integre as polícias estaduais e federais no combate ao crime organizado.

Ele critica a falta de movimentos concretos nas políticas de segurança pública nos dois anos e meio de governo e defende a criação de um banco de dados eficiente. Para o especialista, mais do que uma nova PEC, o país precisa ativar estruturas já previstas para coibir o tráfico de armas e drogas nas fronteiras e melhorar a atuação policial.

