Os juízes do STF deveriam ser eleitos?

Diferentemente do México e Estados Unidos, onde há eleição, juízes do STF são indicados pelo presidente

Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro

No Brasil, embora o ingresso inicial na magistratura ocorra por concurso, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) são indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado, o que retira o mérito técnico da escolha e favorece indicações políticas ou pessoais. Em outros países, como México e Estados Unidos, os juízes da corte são eleitos.

Ou seja, você tira o mérito, tira a carreira e bota os amigos pessoais lá no Supremo Tribunal Federal. Tô falando de maneira geral, dos 11 atuais, salvo engano, só um tem carreira de juiz.

