Os juízes do STF deveriam ser eleitos? Diferentemente do México e Estados Unidos, onde há eleição, juízes do STF são indicados pelo presidente Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Brasil, embora o ingresso inicial na magistratura ocorra por concurso, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) são indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado, o que retira o mérito técnico da escolha e favorece indicações políticas ou pessoais. Em outros países, como México e Estados Unidos, os juízes da corte são eleitos.

Ou seja, você tira o mérito, tira a carreira e bota os amigos pessoais lá no Supremo Tribunal Federal. Tô falando de maneira geral, dos 11 atuais, salvo engano, só um tem carreira de juiz.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.