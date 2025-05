Por que o analfabetismo funcional tem crescido no Brasil? Especialista aponta negligência histórica e ineficiência nos investimentos como causas principais do problema Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 19/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 02h00 ) twitter

Wilson Rodrigues, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, alertou para o crescimento do analfabetismo funcional no Brasil, que já afeta 29% da população entre 15 e 64 anos. O avanço é ainda mais preocupante entre os jovens de 15 a 29 anos e, segundo o especialista, é resultado da negligência histórica com a educação básica.

Apesar dos altos investimentos no setor, Wilson aponta que os recursos são mal aplicados, o que impede que bons exemplos se tornem regra. Ele também destaca que o problema representa um risco para o desenvolvimento econômico e social do país, que pode ficar para trás em relação a nações que priorizaram a educação, como a Coreia do Sul.

