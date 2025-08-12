Proibição de celulares nas escolas reduz uso indevido em 70% e resgata brincadeiras tradicionais
Após um semestre de vigência, lei estimula maior interação entre alunos e melhora o foco nas atividades escolares, segundo especialista
A coordenadora do Conviva: Programa de Melhoria da Conveniência e Proteção Escolar, Daniele Quirino, afirmou que a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas já apresenta resultados positivos após um semestre de vigência. Segundo ela, as ocorrências de uso indevido caíram cerca de 70%, e a maioria dos alunos passou a manter os aparelhos guardados durante as aulas.
A redução do uso de celulares também incentivou o retorno de brincadeiras tradicionais e aumentou a interação social entre os alunos, com atividades como pique-pega, pular corda e jogos de tabuleiro, práticas que estavam cada vez mais escassas. Para o programa, essa mudança tem contribuído para melhorar o foco e a convivência escolar.
