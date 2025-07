‘São Paulo é a maior força do turismo da América do Sul’, afirma secretário Roberto Lucena Estado aposta na diversidade de destinos e atrativos para movimentar economia durante todo o ano Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

O secretário de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena, destacou, em entrevista, que o estado atingiu a marca de 49 milhões de turistas em 2024, incluindo mais de 2,3 milhões de estrangeiros.

Segundo ele, São Paulo deixou de ser apenas um polo emissor para se consolidar como o maior polo receptor de turistas do Brasil, com atrações que vão do turismo de negócios e eventos à gastronomia, cultura, ecoturismo e lazer.

A capital paulista aparece como a terceira cidade mais lembrada do mundo em gastronomia e a quarta em cultura, à frente de Nova York e Londres, segundo a Bloomberg.

