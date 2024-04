Sistema free flow: saiba como funciona a cobrança automática de pedágio 

Alto contraste

Algumas rodovias do estado de São Paulo começaram a instalar uma nova forma de cobrança de pedágio, o sistema free flow. Leandro Pupo Natale, professor especialista em arquitetura de sistemas inteligentes da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Mackenzie, explica como o sistema funciona.

"É um sistema avançado, que usa tecnologia de ponta para poder identificar os veículos automaticamente e fazer uma cobrança automática, não necessariamente no mesmo momento em que os veículos passam no sistema do free flow, que é um pórtico com vários típicos de tecnologia", diz Natale.