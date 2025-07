Tecnologia ajuda PM a bloquear celulares roubados em São Paulo Nova funcionalidade permite que Polícia Militar realize bloqueios remotos de aparelhos furtados Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

A Polícia Militar de São Paulo passou a contar com uma ferramenta capaz de bloquear remotamente a tela de celulares roubados ou furtados, diretamente das viaturas. A tecnologia, já integrada aos dispositivos móveis usados pelos agentes, permite ainda restaurar os aparelhos para configurações de fábrica, emitir alertas sonoros e até os localizar — desde que a vítima informe rapidamente o número do celular e, em casos mais avançados, forneça credenciais do sistema Android ou iOS.

Em entrevista, o tenente Fabiano Xavier destaca a importância de registrar a ocorrência com o número do IMEI do aparelho, muitas vezes encontrado na caixa original do produto.

Para o bloqueio funcionar, o recurso de proteção contra roubo precisa estar previamente ativado nas configurações do dispositivo. A novidade faz parte de um esforço da PM em ampliar o uso de tecnologia para proteger os cidadãos e combater crimes com mais agilidade e eficácia.

