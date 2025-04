Ter animal silvestre em casa exige autorização e cuidados específicos Condôminos devem seguir normas do IBAMA e zelar pela segurança de moradores e do animal Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

Segundo Eduardo Rachid, especialista em direito condominial, é necessário obter autorização do IBAMA para manter espécies silvestres em casa. É necessário seguir regras que garantam a segurança e o bem-estar de todos os moradores, além da integridade do próprio animal.

Decisões judiciais têm assegurado o direito de tutores circularem com seus pets nas áreas comuns. Já a responsabilidade pela higiene e cuidados dos animais é dos donos, enquanto o síndico deve zelar pelo cumprimento das normas do condomínio.

