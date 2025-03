Trabalhador pode ter dois empregos com carteira assinada? Especialista explica Advogada explica que a legislação permite múltiplos registros na carteira de trabalho, desde que as regras sejam seguidas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

Karolen Gualda Beber, advogada especialista do Direito do Trabalho, explica que, embora a legislação trabalhista não proíba explicitamente, é possível ter dois registros na carteira de trabalho desde que as regras sejam respeitadas.

O trabalhador pode ter um contrato com múltiplos registros, e que sua carteira de trabalho digital reflete esses registros. Antigamente, era comum ser abordado para mostrar a carteira de trabalho como identificação, algo que mudou com a digitalização.

