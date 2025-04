Treino sem orientação pode causar danos aos rins, adverte médico Especialista alerta para os riscos do excesso de treino e a importância da hidratação Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

Após um jovem ter um caso raro de falência renal causada por um treino intenso, André Tsai, ortopedista, acupunturista e vice-presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, reforça a necessidade de orientação profissional ao iniciar atividades físicas. Ele recomenda a supervisão de um personal trainer ou fisioterapeuta para evitar lesões musculares graves, que, aliadas à desidratação, podem comprometer os rins.

O especialista destaca a importância da hidratação adequada, combinando água e bebidas isotônicas, para reduzir riscos durante os exercícios. Segundo ele, a prevenção passa pela moderação e pelo acompanhamento profissional, garantindo um treino seguro e eficaz.

