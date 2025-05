Veja quanto do seu dinheiro vai para impostos em tempo real Ferramenta online mostra a arrecadação tributária nos níveis federal, estadual e municipal e alerta para o peso dos tributos no bolso do cidadão Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 ) twitter

O site Impostômetro (www.impostometro.com.br) permite que qualquer cidadão acompanhe em tempo real o montante de impostos pagos pela população brasileira nas esferas federal, estadual e municipal. De fácil acesso, a ferramenta pode ser adicionada aos favoritos do navegador para consultas frequentes. A iniciativa busca promover a conscientização sobre a alta carga tributária no país, que muitas vezes gera frustração nos contribuintes ao perceberem o volume de recursos arrecadados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

