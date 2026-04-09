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Inteligência Cotidiana

Claude Mythos: por que a Anthropic adiou o lançamento da sua IA mais potente?

Decisão estratégica visa proteger sistemas contra possíveis ameaças cibernéticas

Inteligência Cotidiana|João Galdino

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LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Anthropic adiou o lançamento do Claude Mythos, um modelo avançado de IA, para priorizar questões de segurança cibernética.
  • O modelo possui 10 trilhões de parâmetros, sendo eficiente em lógica e análise de dados complexos.
  • A ferramenta será disponibilizada apenas para empresas de cibersegurança e provedores de nuvem, como Google e Microsoft.
  • A decisão gerou debate no mercado, com a intenção de corrigir vulnerabilidades antes do acesso público.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ilustração abstrata gerada por IA com elementos de segurança como cadeados, chaves e criptografia sobre a solução de IA da Anthropic que teve seu lançamento adiado
Anthropic adia lançamento do Claude Mythos Imagem gerada por IA/Google Nano banana 2

Recentemente, a Anthropic anunciou um novo modelo de inteligência artificial chamado Claude Mythos.

Embora ele represente um salto técnico significativo em relação ao Claude 4.6 Opus, a empresa tomou a decisão estratégica de adiar sua liberação para o público geral.


1. O que é o Claude Mythos?

O Claude Mythos é o mais novo modelo de linguagem da Anthropic. Estima-se que ele utilize uma arquitetura de 10 trilhões de parâmetros, o que o torna consideravelmente mais eficiente em tarefas de lógica e análise de dados complexos do que as versões anteriores.

Na prática, isso significa que ele consegue processar volumes maiores de informação e resolver problemas que exigem um raciocínio muito mais refinado, especialmente em áreas técnicas como programação e segurança digital.


2. A grande novidade: Cibersegurança

O principal diferencial do Mythos não é apenas escrever textos melhores, mas sua capacidade inédita de encontrar falhas em sistemas de computador. Durante os testes, o modelo alcançou marcos importantes:

  • Detecção de falhas antigas: ele identificou uma vulnerabilidade crítica no sistema OpenBSD que estava presente no código há 27 anos, passando despercebida por especialistas humanos.
  • Eficiência em auditoria: O modelo encontrou erros no software FFmpeg (tradicional ferramenta de processamento de vídeos) que ferramentas automáticas de segurança não conseguiram detectar após milhões de tentativas.

3. Por que o adiamento para uso geral?

A Anthropic decidiu não liberar o Mythos para o público agora por uma questão de segurança cibernética.


Como o modelo é extremamente eficaz em encontrar falhas de segurança em softwares, a empresa teme que ele possa ser usado por agentes mal-intencionados para criar ataques em larga escala contra bancos, infraestruturas de energia ou sistemas governamentais antes que esses sistemas sejam protegidos.

O projeto Glasswing

Para gerenciar esse risco, foi criado o Projeto Glasswing. Em vez de abrir o acesso a todos, a Anthropic está fornecendo o Mythos apenas para empresas de cibersegurança (como a CrowdStrike) e grandes provedores de nuvem (como Google e Microsoft).


O objetivo é usar a inteligência da IA para encontrar e corrigir falhas de segurança da internet e corrigir vulnerabilidades globais antes que a ferramenta se torne acessível ao público.

Repercussão no setor

A decisão de “fechar” o acesso ao Mythos gerou reações imediatas. O desenvolvedor Simon Willison argumentou em seu blog que a restrição é “necessária”, dado que o custo de ataques cibernéticos de elite caiu drasticamente com o modelo.

Casey Newton, da Platformer, destacou que o Mythos deixou especialistas em segurança “abalados”, questionando se a coalizão liderada pela Anthropic conseguirá proteger a internet a tempo de um lançamento público.

No X (antigo Twitter), a discussão central é se a segurança justifica a criação desse “fosso tecnológico” entre grandes empresas e o usuário comum.

A resposta da indústria

A CrowdStrike publicou um artigo reforçando que a parceria com o Mythos já está bloqueando ameaças que antes eram invisíveis.

Para mitigar as críticas, a Anthropic anunciou um fundo de US$ 100 milhões em créditos do Mythos especificamente para desenvolvedores de software de código aberto (Open Source), permitindo que a comunidade proteja seus sistemas gratuitamente.

O ceticismo no Reddit

No Reddit (especialmente no r/Anthropic e r/MachineLearning), muitos usuários veem a narrativa da Anthropic com desconfiança. Alguns argumentos comuns incluem:

  • “Marketing de medo”: usuários apontam que dizer que uma IA é “perigosa demais para ser lançada” é uma estratégia clássica de marketing para gerar curiosidade e valorização da empresa.
  • A falta de provas: alguns críticos acreditam que, se a tecnologia fosse tão transformadora quanto dizem, não haveria necessidade de tanto “mistério” e que a empresa está apenas “caçando cliques”.

Referências para consulta:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

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