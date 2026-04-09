Claude Mythos: por que a Anthropic adiou o lançamento da sua IA mais potente? Decisão estratégica visa proteger sistemas contra possíveis ameaças cibernéticas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Anthropic adiou o lançamento do Claude Mythos, um modelo avançado de IA, para priorizar questões de segurança cibernética.

O modelo possui 10 trilhões de parâmetros, sendo eficiente em lógica e análise de dados complexos.

A ferramenta será disponibilizada apenas para empresas de cibersegurança e provedores de nuvem, como Google e Microsoft.

A decisão gerou debate no mercado, com a intenção de corrigir vulnerabilidades antes do acesso público. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Anthropic adia lançamento do Claude Mythos Imagem gerada por IA/Google Nano banana 2

Recentemente, a Anthropic anunciou um novo modelo de inteligência artificial chamado Claude Mythos.

Embora ele represente um salto técnico significativo em relação ao Claude 4.6 Opus, a empresa tomou a decisão estratégica de adiar sua liberação para o público geral.

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1. O que é o Claude Mythos?

O Claude Mythos é o mais novo modelo de linguagem da Anthropic. Estima-se que ele utilize uma arquitetura de 10 trilhões de parâmetros, o que o torna consideravelmente mais eficiente em tarefas de lógica e análise de dados complexos do que as versões anteriores.

Na prática, isso significa que ele consegue processar volumes maiores de informação e resolver problemas que exigem um raciocínio muito mais refinado, especialmente em áreas técnicas como programação e segurança digital.

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2. A grande novidade: Cibersegurança

O principal diferencial do Mythos não é apenas escrever textos melhores, mas sua capacidade inédita de encontrar falhas em sistemas de computador. Durante os testes, o modelo alcançou marcos importantes:

Detecção de falhas antigas: ele identificou uma vulnerabilidade crítica no sistema OpenBSD que estava presente no código há 27 anos, passando despercebida por especialistas humanos.

ele identificou uma vulnerabilidade crítica no sistema que estava presente no código há 27 anos, passando despercebida por especialistas humanos. Eficiência em auditoria: O modelo encontrou erros no software FFmpeg (tradicional ferramenta de processamento de vídeos) que ferramentas automáticas de segurança não conseguiram detectar após milhões de tentativas.

3. Por que o adiamento para uso geral?

A Anthropic decidiu não liberar o Mythos para o público agora por uma questão de segurança cibernética.

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Como o modelo é extremamente eficaz em encontrar falhas de segurança em softwares, a empresa teme que ele possa ser usado por agentes mal-intencionados para criar ataques em larga escala contra bancos, infraestruturas de energia ou sistemas governamentais antes que esses sistemas sejam protegidos.

O projeto Glasswing

Para gerenciar esse risco, foi criado o Projeto Glasswing. Em vez de abrir o acesso a todos, a Anthropic está fornecendo o Mythos apenas para empresas de cibersegurança (como a CrowdStrike) e grandes provedores de nuvem (como Google e Microsoft).

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Introducing Project Glasswing: an urgent initiative to help secure the world’s most critical software.



It’s powered by our newest frontier model, Claude Mythos Preview, which can find software vulnerabilities better than all but the most skilled humans.https://t.co/NQ7IfEtYk7 — Anthropic (@AnthropicAI) April 7, 2026

O objetivo é usar a inteligência da IA para encontrar e corrigir falhas de segurança da internet e corrigir vulnerabilidades globais antes que a ferramenta se torne acessível ao público.

Repercussão no setor

A decisão de “fechar” o acesso ao Mythos gerou reações imediatas. O desenvolvedor Simon Willison argumentou em seu blog que a restrição é “necessária”, dado que o custo de ataques cibernéticos de elite caiu drasticamente com o modelo.

Já Casey Newton, da Platformer, destacou que o Mythos deixou especialistas em segurança “abalados”, questionando se a coalizão liderada pela Anthropic conseguirá proteger a internet a tempo de um lançamento público.

No X (antigo Twitter), a discussão central é se a segurança justifica a criação desse “fosso tecnológico” entre grandes empresas e o usuário comum.

A resposta da indústria

A CrowdStrike publicou um artigo reforçando que a parceria com o Mythos já está bloqueando ameaças que antes eram invisíveis.

Para mitigar as críticas, a Anthropic anunciou um fundo de US$ 100 milhões em créditos do Mythos especificamente para desenvolvedores de software de código aberto (Open Source), permitindo que a comunidade proteja seus sistemas gratuitamente.

O ceticismo no Reddit

No Reddit (especialmente no r/Anthropic e r/MachineLearning), muitos usuários veem a narrativa da Anthropic com desconfiança. Alguns argumentos comuns incluem:

“Marketing de medo”: usuários apontam que dizer que uma IA é “perigosa demais para ser lançada” é uma estratégia clássica de marketing para gerar curiosidade e valorização da empresa.

usuários apontam que dizer que uma IA é “perigosa demais para ser lançada” é uma estratégia clássica de marketing para gerar curiosidade e valorização da empresa. A falta de provas: alguns críticos acreditam que, se a tecnologia fosse tão transformadora quanto dizem, não haveria necessidade de tanto “mistério” e que a empresa está apenas “caçando cliques”.

Referências para consulta: