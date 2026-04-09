Claude Mythos: por que a Anthropic adiou o lançamento da sua IA mais potente?
Decisão estratégica visa proteger sistemas contra possíveis ameaças cibernéticas
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Recentemente, a Anthropic anunciou um novo modelo de inteligência artificial chamado Claude Mythos.
Embora ele represente um salto técnico significativo em relação ao Claude 4.6 Opus, a empresa tomou a decisão estratégica de adiar sua liberação para o público geral.
1. O que é o Claude Mythos?
O Claude Mythos é o mais novo modelo de linguagem da Anthropic. Estima-se que ele utilize uma arquitetura de 10 trilhões de parâmetros, o que o torna consideravelmente mais eficiente em tarefas de lógica e análise de dados complexos do que as versões anteriores.
Na prática, isso significa que ele consegue processar volumes maiores de informação e resolver problemas que exigem um raciocínio muito mais refinado, especialmente em áreas técnicas como programação e segurança digital.
2. A grande novidade: Cibersegurança
O principal diferencial do Mythos não é apenas escrever textos melhores, mas sua capacidade inédita de encontrar falhas em sistemas de computador. Durante os testes, o modelo alcançou marcos importantes:
- Detecção de falhas antigas: ele identificou uma vulnerabilidade crítica no sistema OpenBSD que estava presente no código há 27 anos, passando despercebida por especialistas humanos.
- Eficiência em auditoria: O modelo encontrou erros no software FFmpeg (tradicional ferramenta de processamento de vídeos) que ferramentas automáticas de segurança não conseguiram detectar após milhões de tentativas.
3. Por que o adiamento para uso geral?
A Anthropic decidiu não liberar o Mythos para o público agora por uma questão de segurança cibernética.
Como o modelo é extremamente eficaz em encontrar falhas de segurança em softwares, a empresa teme que ele possa ser usado por agentes mal-intencionados para criar ataques em larga escala contra bancos, infraestruturas de energia ou sistemas governamentais antes que esses sistemas sejam protegidos.
O projeto Glasswing
Para gerenciar esse risco, foi criado o Projeto Glasswing. Em vez de abrir o acesso a todos, a Anthropic está fornecendo o Mythos apenas para empresas de cibersegurança (como a CrowdStrike) e grandes provedores de nuvem (como Google e Microsoft).
Introducing Project Glasswing: an urgent initiative to help secure the world’s most critical software.— Anthropic (@AnthropicAI) April 7, 2026
It’s powered by our newest frontier model, Claude Mythos Preview, which can find software vulnerabilities better than all but the most skilled humans.https://t.co/NQ7IfEtYk7
O objetivo é usar a inteligência da IA para encontrar e corrigir falhas de segurança da internet e corrigir vulnerabilidades globais antes que a ferramenta se torne acessível ao público.
Repercussão no setor
A decisão de “fechar” o acesso ao Mythos gerou reações imediatas. O desenvolvedor Simon Willison argumentou em seu blog que a restrição é “necessária”, dado que o custo de ataques cibernéticos de elite caiu drasticamente com o modelo.
Já Casey Newton, da Platformer, destacou que o Mythos deixou especialistas em segurança “abalados”, questionando se a coalizão liderada pela Anthropic conseguirá proteger a internet a tempo de um lançamento público.
No X (antigo Twitter), a discussão central é se a segurança justifica a criação desse “fosso tecnológico” entre grandes empresas e o usuário comum.
A resposta da indústria
A CrowdStrike publicou um artigo reforçando que a parceria com o Mythos já está bloqueando ameaças que antes eram invisíveis.
Para mitigar as críticas, a Anthropic anunciou um fundo de US$ 100 milhões em créditos do Mythos especificamente para desenvolvedores de software de código aberto (Open Source), permitindo que a comunidade proteja seus sistemas gratuitamente.
O ceticismo no Reddit
No Reddit (especialmente no r/Anthropic e r/MachineLearning), muitos usuários veem a narrativa da Anthropic com desconfiança. Alguns argumentos comuns incluem:
- “Marketing de medo”: usuários apontam que dizer que uma IA é “perigosa demais para ser lançada” é uma estratégia clássica de marketing para gerar curiosidade e valorização da empresa.
- A falta de provas: alguns críticos acreditam que, se a tecnologia fosse tão transformadora quanto dizem, não haveria necessidade de tanto “mistério” e que a empresa está apenas “caçando cliques”.
Referências para consulta:
- Anthropic: Anúncio do Projeto Glasswing
- Documentação Técnica: Claude Mythos Preview System Card
- Parceria Industrial: CrowdStrike e Anthropic sobre Defesa Digital