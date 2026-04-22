O robô que virou ‘braço direito’: o que os criadores do Brasil e do mundo esperam da IA em 2026 Descubra o papel fundamental que a IA desempenha na economia criativa

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Inteligência Artificial (IA) tornou-se essencial na economia criativa global, com 86% dos criadores utilizando tecnologia generativa.

No Brasil, 71% dos profissionais já adotam IA no dia a dia, superando a média global de 54% e contribuindo para um mercado que deve movimentar US$ 33,5 bilhões até 2034.

A previsão para 2026 é que cada smartphone brasileiro consuma quase 30 GB de dados por mês, com os criadores exigindo ferramentas de IA adaptadas ao mobile.

Preocupações éticas surgem em relação ao uso indevido de obras para treinar IAs, levando a discussões sobre a regulação e a relação da IA com a criatividade humana. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

86% dos criadores no exterior já utilizam IA para produção de conteúdo Imagem gerada por Inteligência Artificial - Nano Banana 2

Se você produz conteúdo hoje - seja para um grande portal ou para as suas próprias redes sociais - já deve ter sentido que o ritmo é frenético. Um novo estudo global da Adobe, o Creators’ Toolkit Report, confirma que a Inteligência Artificial (IA) deixou de ser um “teste” para se tornar o motor da economia criativa: 86% dos criadores no mundo já usam IA generativa.

Mas como o Brasil se encaixa nesse mapa? Ao cruzarmos esses dados com pesquisas locais, vemos que o brasileiro não é apenas um usuário, ele é um líder da adoção digital.

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O Brasil no topo da adoção

Enquanto a Adobe aponta que 76% dos criadores globais viram seus negócios crescerem com a ajuda da IA, por aqui o entusiasmo é ainda mais palpável. Dados da PwC de 2026 mostram que 71% dos profissionais brasileiros já usam IA no dia a dia, superando em muito a média global de 54%. Além disso, o uso diário de ferramentas de IA no Brasil é quase o dobro do resto do mundo. Estamos usando a tecnologia para profissionalizar um mercado que deve movimentar US$ 33,5 bilhões no país até 2034.

O celular: nosso escritório de bolso

O estudo da Adobe destaca que 72% dos criadores globais já produzem tudo pelo celular. No Brasil, essa dependência é levada ao extremo: nosso consumo digital é 50% superior à média mundial. Em 2026, a previsão é que cada smartphone brasileiro consuma quase 30 GB de dados por mês. Isso significa que, para o criador brasileiro, uma IA que não funciona bem no mobile simplesmente não serve.

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A próxima onda: da criação para a “ação”

A grande mudança de 2026 é a transição para a IA Agêntica — robôs que não apenas criam uma imagem, mas que tomam atitudes por você. Cerca de 85% dos criadores globais querem agentes que aprendam seu estilo próprio. No Brasil, isso já aparece em ferramentas que facilitam o lead scoring.

O que é “lead scoring”?

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Imagine que 1.000 pessoas se interessaram pelo seu curso ou produto. Você não tem tempo de falar com todas. O lead scoring funciona como um termômetro digital: a IA analisa quem abriu seus e-mails e visitou seu site, atribuindo notas a cada um. No final, ela te diz: “João, estas 10 pessoas estão ‘fervendo’ de vontade de comprar, foque nelas agora!”.

O lado B: confiança e segurança

Nem tudo são flores. O relatório da Adobe alerta que 69% dos criadores estão preocupados com o uso de suas obras para treinar IAs sem permissão. No Brasil, esse debate é central nas discussões sobre ética e regulação, especialmente para evitar deepfakes e garantir que a tecnologia seja uma aliada da criatividade humana, e não uma ameaça à nossa privacidade.

A IA não substituirá o criador de conteúdo, mas separará quem produz de forma amadora de quem opera como uma empresa. O futuro pertence a quem usar o tempo economizado pelos robôs para cultivar o que a máquina ainda não tem: originalidade e conexão real com o público.