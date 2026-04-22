O robô que virou ‘braço direito’: o que os criadores do Brasil e do mundo esperam da IA em 2026
Descubra o papel fundamental que a IA desempenha na economia criativa
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Se você produz conteúdo hoje - seja para um grande portal ou para as suas próprias redes sociais - já deve ter sentido que o ritmo é frenético. Um novo estudo global da Adobe, o Creators’ Toolkit Report, confirma que a Inteligência Artificial (IA) deixou de ser um “teste” para se tornar o motor da economia criativa: 86% dos criadores no mundo já usam IA generativa.
Mas como o Brasil se encaixa nesse mapa? Ao cruzarmos esses dados com pesquisas locais, vemos que o brasileiro não é apenas um usuário, ele é um líder da adoção digital.
O Brasil no topo da adoção
Enquanto a Adobe aponta que 76% dos criadores globais viram seus negócios crescerem com a ajuda da IA, por aqui o entusiasmo é ainda mais palpável. Dados da PwC de 2026 mostram que 71% dos profissionais brasileiros já usam IA no dia a dia, superando em muito a média global de 54%. Além disso, o uso diário de ferramentas de IA no Brasil é quase o dobro do resto do mundo. Estamos usando a tecnologia para profissionalizar um mercado que deve movimentar US$ 33,5 bilhões no país até 2034.
O celular: nosso escritório de bolso
O estudo da Adobe destaca que 72% dos criadores globais já produzem tudo pelo celular. No Brasil, essa dependência é levada ao extremo: nosso consumo digital é 50% superior à média mundial. Em 2026, a previsão é que cada smartphone brasileiro consuma quase 30 GB de dados por mês. Isso significa que, para o criador brasileiro, uma IA que não funciona bem no mobile simplesmente não serve.
A próxima onda: da criação para a “ação”
A grande mudança de 2026 é a transição para a IA Agêntica — robôs que não apenas criam uma imagem, mas que tomam atitudes por você. Cerca de 85% dos criadores globais querem agentes que aprendam seu estilo próprio. No Brasil, isso já aparece em ferramentas que facilitam o lead scoring.
O que é “lead scoring”?
Imagine que 1.000 pessoas se interessaram pelo seu curso ou produto. Você não tem tempo de falar com todas. O lead scoring funciona como um termômetro digital: a IA analisa quem abriu seus e-mails e visitou seu site, atribuindo notas a cada um. No final, ela te diz: “João, estas 10 pessoas estão ‘fervendo’ de vontade de comprar, foque nelas agora!”.
O lado B: confiança e segurança
Nem tudo são flores. O relatório da Adobe alerta que 69% dos criadores estão preocupados com o uso de suas obras para treinar IAs sem permissão. No Brasil, esse debate é central nas discussões sobre ética e regulação, especialmente para evitar deepfakes e garantir que a tecnologia seja uma aliada da criatividade humana, e não uma ameaça à nossa privacidade.
A IA não substituirá o criador de conteúdo, mas separará quem produz de forma amadora de quem opera como uma empresa. O futuro pertence a quem usar o tempo economizado pelos robôs para cultivar o que a máquina ainda não tem: originalidade e conexão real com o público.