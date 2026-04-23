Desigualdade no uso de IA: trabalhadores de alta renda lideram adoção Estudo aponta que trabalhadores de alta renda estão mais à frente no uso de IA, ampliando disparidades no mercado de trabalho

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisa mostra que trabalhadores de alta renda adotam IA mais rapidamente que os de baixa renda, com 60% versus 16% de uso diário.

A desigualdade de gênero se mantém, com homens mais propensos a utilizar IA do que mulheres em diversos setores.

A adoção da IA está relacionada à qualificação, podendo aumentar a disparidade salarial e a desigualdade no mercado de trabalho.

Mulheres são 20% menos propensas a usar IA; programas de treinamento têm potencial para reduzir essa diferença. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Estudo aponta que trabalhadores de alta renda estão mais à frente no uso de IA, ampliando disparidades no mercado de trabalho Imagem gerada por Inteligencia Artificial - Google Nano Banana 2

Uma nova pesquisa realizada pelo Financial Times (FT) e pela empresa de pesquisa Focaldata revela que os trabalhadores de alta renda estão adotando a inteligência artificial (IA) em suas funções de forma significativamente mais rápida do que seus colegas de baixa renda.

O estudo, que entrevistou 4.000 trabalhadores nos Estados Unidos e no Reino Unido, aponta que mais de 60% dos trabalhadores com os maiores salários utilizam IA diariamente, em contraste com apenas 16% dos trabalhadores de menor renda.

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Os dados de um novo rastreador de força de trabalho em IA destacam uma persistente disparidade de gênero: os homens são consideravelmente mais propensos a usar ferramentas de IA do que as mulheres em setores como tecnologia, educação e varejo.

A pesquisa mensal analisa como os trabalhadores estão utilizando a IA, as mudanças na produtividade, as barreiras à adoção e os impactos no mercado de trabalho, oferecendo um panorama de como a tecnologia está se espalhando e quem se beneficia mais.

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Daron Acemoglu, economista e professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, observa que, apesar da expectativa de que a IA democratizaria o acesso às ferramentas, a realidade é que a adoção requer um certo nível de educação e habilidades técnicas.

Ele alerta que a IA pode aumentar a desigualdade entre trabalho e capital, prevendo um cenário problemático.

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Os resultados da pesquisa indicam que os trabalhadores mais qualificados são os que mais utilizam a IA em suas funções, mas as diferenças de uso ocorrem mais entre ocupações do que dentro delas.

Advogados, contadores e desenvolvedores de software utilizam essas ferramentas em taxas semelhantes, independentemente de serem iniciantes ou experientes, mas, em comparação com trabalhadores de ocupações menos remuneradas, o uso é muito mais elevado.

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A relação entre remuneração, educação e uso de IA sugere que a tecnologia pode aumentar a desigualdade salarial, beneficiando os trabalhadores mais qualificados e produtivos.

Chris Pissarides, professor de economia na London School of Economics, destaca que a complexidade das tecnologias atuais torna a inteligência dos trabalhadores mais relevante para a adoção e uso eficaz da IA.

Carl Benedikt Frey, historiador econômico, menciona que padrões semelhantes foram observados durante a revolução dos computadores pessoais, mas a desigualdade se estabilizou à medida que o uso se tornou mais comum.

Ele enfatiza que a velocidade com que essa disparidade se fecha é uma preocupação, podendo levar uma década ou mais.

A pesquisa também revela que as mulheres são 20% menos propensas a usar IA do que os homens, embora as causas dessa diferença ainda não estejam claras.

Fabien Curto Millet, economista-chefe do Google, aponta que há potencial para reduzir essa lacuna, citando um estudo que mostrou que sessões de treinamento em IA para trabalhadoras britânicas acima de 55 anos triplicaram o uso diário da tecnologia.

Os especialistas ficaram surpresos ao descobrir que os usuários mais frequentes de IA não eram os mais jovens, mas sim aqueles na faixa dos trinta anos, com mais experiência.

Ronni Chatterji, economista-chefe da OpenAI, afirma que isso é consistente com as observações da empresa, que indicam que a IA complementa a proficiência, permitindo que especialistas estabelecidos se tornem mais produtivos.

Esses achados ressaltam a preocupação de que a IA possa prejudicar as posições de início de carreiras, como havíamos discutido anteriormente, com implicações significativas para o futuro do trabalho. Para mais detalhes, acesse a pesquisa completa.