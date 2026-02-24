Descubra como a IA pode impulsionar sua criatividade em evento em SP Participe do CreativeMornings e amplie sua visão sobre tecnologia na criatividade

O CreativeMornings São Paulo debate Inteligência Ampliada no dia 27/02, com André Foresti, no Oracle Innovation Center Imagem criada por IA/Google Nano Banana

Nesta semana, o CreativeMornings São Paulo traz um debate essencial para quem, como nós, busca entender o papel da tecnologia nas nossas rotinas. O tema global do mês é “Camino” (Caminho), e a edição paulistana vai focar na Inteligência Ampliada.

A ideia central é poderosa: em vez de temermos a substituição, como podemos usar a tecnologia para expandir nosso pensamento crítico e repertório?

O que esperar do encontro:

Palestra com André Foresti: O fundador da TroubleMakers vai discutir por que o diferencial competitivo hoje não é apenas saber usar a IA, mas construir essa simbiose entre o humano e o digital.

O fundador da vai discutir por que o diferencial competitivo hoje não é apenas saber usar a IA, mas construir essa simbiose entre o humano e o digital. Conexão e Comunidade: O evento é uma excelente oportunidade para trocar ideias com outros criativos e profissionais de inovação em um ambiente descontraído.

O evento é uma excelente oportunidade para trocar ideias com outros criativos e profissionais de inovação em um ambiente descontraído. Apoio da Adobe: Como parceira global, a Adobe reforça esse movimento de atualizar nosso “mapa interno” para inovar com propósito.

Num mundo que deixa todo mundo no automático, o caminho é reativar o pensamento crítico e jogar em dupla com a tecnologia. (André Foresti)

📍 Programe-se:

Se você está em São Paulo e quer bater um papo sobre o futuro do trabalho e da criatividade, vale a pena participar.