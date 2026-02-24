Descubra como a IA pode impulsionar sua criatividade em evento em SP
Participe do CreativeMornings e amplie sua visão sobre tecnologia na criatividade
Nesta semana, o CreativeMornings São Paulo traz um debate essencial para quem, como nós, busca entender o papel da tecnologia nas nossas rotinas. O tema global do mês é “Camino” (Caminho), e a edição paulistana vai focar na Inteligência Ampliada.
A ideia central é poderosa: em vez de temermos a substituição, como podemos usar a tecnologia para expandir nosso pensamento crítico e repertório?
O que esperar do encontro:
- Palestra com André Foresti: O fundador da TroubleMakers vai discutir por que o diferencial competitivo hoje não é apenas saber usar a IA, mas construir essa simbiose entre o humano e o digital.
- Conexão e Comunidade: O evento é uma excelente oportunidade para trocar ideias com outros criativos e profissionais de inovação em um ambiente descontraído.
- Apoio da Adobe: Como parceira global, a Adobe reforça esse movimento de atualizar nosso “mapa interno” para inovar com propósito.
Num mundo que deixa todo mundo no automático, o caminho é reativar o pensamento crítico e jogar em dupla com a tecnologia.
📍 Programe-se:
Se você está em São Paulo e quer bater um papo sobre o futuro do trabalho e da criatividade, vale a pena participar.
- Quando: 27 de fevereiro (sexta-feira)
- Horário: Das 8h às 10h
- Onde: Oracle Innovation Center (Av. Chucri Zaidan, 296 – Vila Cordeiro)
- Quanto: Gratuito (mas precisa correr para se inscrever no site oficial do CreativeMornings SP!)