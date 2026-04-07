Milla Jovovich lança software para acabar com a memória de ‘peixinho dourado’ das IAs MemPalace tem potencial de mudar a forma como as máquinas ‘lembram’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Milla Jovovich e o desenvolvedor Ben Sigman lançaram o MemPalace, uma solução para melhorar a memória em modelos de linguagem de IA.

O projeto utiliza a técnica antiga do Palácio da Memória para organizar dados de forma intuitiva.

A atriz, que é conhecida por seus papéis em filmes futuristas, une arte e tecnologia na construção da IA.

Milla segue os passos de Hedy Lamarr, que co-inventou uma tecnologia fundamental para a segurança de transmissões de dados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Captura de tela do GitHub da Milla Jovovich Captura de tela do GitHub da Milla Jovovich em 07/04/2026

Se você cresceu assistindo a O Quinto Elemento ou Resident Evil, provavelmente associa Milla Jovovich a heroínas que salvam o mundo em cenários futuristas. Mas o “futuro” chegou, e Milla não está apenas atuando nele; ela está ajudando a construí-lo. Recentemente, em uma colaboração com o desenvolvedor Ben Sigman, a atriz anunciou o lançamento do MemPalace.

Disponível de forma aberta no GitHub, o MemPalace surge como uma solução para um dos maiores “calcanhares de Aquiles” dos modelos de linguagem atuais: a volatilidade da memória.

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O Problema: A “Memória de Peixinho Dourado” das IAs

Imagine que você está conversando com um assistente muito inteligente, mas ele trabalha em uma sala que só tem uma lousa pequena.

O Contexto: Tudo o que você diz é anotado nessa lousa para que a IA saiba do que vocês estão falando.

A Volatilidade: O problema é que, conforme a conversa avança, a lousa fica cheia. Para continuar escrevendo o que você acabou de dizer, a IA precisa apagar o que foi escrito lá no topo (o início da conversa).

A Consequência: Chega um momento em que a IA “esquece” o seu nome, o objetivo do projeto ou uma regra que você estabeleceu há 10 minutos. Na computação, chamamos isso de limite da Janela de Contexto. A memória é volátil porque ela não é permanente; ela existe apenas enquanto aquela “sessão” de chat está ativa e dentro do limite de espaço.

A Solução: O Conceito de “Palácio da Memória”

O Palácio da Memória (ou Método de Loci) é uma técnica de memorização da Grécia Antiga. Em vez de tentar decorar uma lista abstrata de palavras, você imagina um lugar que conhece muito bem — como a sua casa.

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Como funciona para humanos: você “caminha” pela casa mentalmente e deposita cada informação em um cômodo. O pão fica na entrada, a chave no sofá, o relatório na mesa da cozinha. Para lembrar, você faz o caminho de volta.

Como funciona no MemPalace (Ben e Milla): O software faz algo parecido com o Claude. Em vez de jogar tudo na “lousa” (janela de contexto) e torcer para ela não encher, o sistema organiza as informações importantes em uma estrutura externa (o “palácio”). Quando a IA precisa de um dado específico, o MemPalace sabe exatamente em qual “quarto” digital aquela informação está guardada e a traz de volta para a conversa apenas no momento certo. Isso impede que a lousa fique cheia de informações inúteis e garante que o que é vital nunca seja apagado.

30 second explanation of the MemPalace by Milla Jovovich.



By day she’s filming action movies, walking Miu Miu fashion shows, and being a mom. By night she’s coding.



She’s the most creative, brilliant, and hilarious person I know. I’m honored to be working with her on this… pic.twitter.com/GG0keFlw1C — Ben Sigman (@bensig) April 7, 2026

Por que a colaboração da Milla é interessante aqui?

O uso desse termo não é apenas poético. A técnica do Palácio da Memória exige visualização e narrativa — áreas em que artistas e atores são especialistas. Ao aplicar uma técnica milenar de psicologia humana à arquitetura de dados da IA, o projeto torna a tecnologia mais intuitiva e “orgânica”.

Basicamente, o que eles construíram foi uma biblioteca organizada para uma IA que, por natureza, sofre de amnésia de curto prazo.

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Uma Tradição de “Artistas-Inventores”

Ver uma estrela de Hollywood envolvida em código-fonte pode parecer inusitado para alguns, mas Milla está seguindo os passos de gigantes. O caso mais emblemático é, sem dúvida, o de Hedy Lamarr.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Lamarr -então considerada a mulher mais bonita do mundo - não estava apenas gravando filmes. Ela co-inventou um sistema de salto de frequência (frequency hopping) para evitar que torpedos fossem interceptados por rádio.

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Essa tecnologia, que na época foi ignorada pela Marinha americana, é hoje a base fundamental do Wi-Fi, Bluetooth e CDMA. Assim como Milla hoje foca na organização do fluxo de dados da IA, Hedy focou na segurança da transmissão desses dados.