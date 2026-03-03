O perigo invisível: veja como a IA pode enganar nossa percepção Entenda as novas medidas do TSE para proteger a democracia em tempos de desinformação

Não conseguimos distinguir faces criadas por IA de faces reais Imagem gerada por IA/Google Gemini

Você confia na sua capacidade de identificar um rosto falso? Se a resposta for um “sim” confiante, você provavelmente faz parte da maioria que está sendo enganada agora mesmo.

Na minha coluna de hoje, vamos mergulhar em um estudo da UNSW Sydney que revela por que somos tão vulneráveis à Inteligência Artificial e como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu criar um “cordão sanitário” para proteger o que restou da nossa percepção da realidade.

O Fim dos “Defeitos”: Por que a IA ficou invisível?

Até pouco tempo, era fácil: procurávamos por dentes estranhos, óculos que se fundiam à pele ou fundos distorcidos. Mas essa era acabou.

Um estudo publicado em fevereiro de 2026 pela UNSW Sydney mostra que os sistemas avançados eliminaram esses “artefatos”.

O perigo atual, segundo a Dr.a Amy Dawel, é o excesso de confiança. Muitos acreditam que, por terem usado ferramentas populares como o ChatGPT ou DALL·E, sabem o que procurar. Mas as IAs de ponta agora nos enganam por uma ironia biológica: elas são “boas demais para serem verdade”.

O que o estudo descobriu:

A Armadilha da Simetria: Rostos gerados por IA tendem a ser excepcionalmente simétricos e “estatisticamente típicos”. Para o nosso cérebro, isso sinaliza atratividade e familiaridade, o que nos faz baixar a guarda.

Rostos gerados por IA tendem a ser excepcionalmente simétricos e “estatisticamente típicos”. Para o nosso cérebro, isso sinaliza atratividade e familiaridade, o que nos faz baixar a guarda. O Limite dos Especialistas: Nem mesmo os “super-recognisers” (pessoas com habilidade inata de reconhecer rostos humanos) conseguem manter sua precisão habitual diante da IA.

Nem mesmo os (pessoas com habilidade inata de reconhecer rostos humanos) conseguem manter sua precisão habitual diante da IA. O Palpite Cego: Em média, as pessoas não se saem melhor do que um “cara ou coroa” ao tentar distinguir o real do sintético.

Faça o teste agora: Eu convido você, leitor, a testar seus próprios olhos no UNSW Face Test. Você verá que as regras que usávamos até ontem não funcionam mais.

O TSE e o “Blackout” Estratégico

É exatamente por causa dessa fragilidade humana que o TSE estabeleceu regras rígidas para as eleições de 2026. Se não podemos confiar nos nossos olhos, a lei precisa atuar como o nosso filtro de segurança.

As novas “Zonas de Exclusão”:

As 72 Horas Críticas: Três dias antes e 24 horas após o pleito, está proibida a produção ou alteração de imagem e voz de candidatos por IA.

Três dias antes e 24 horas após o pleito, está proibida a produção ou alteração de imagem e voz de candidatos por IA. Prevenção da “Surpresa”: Como o estudo da UNSW aponta, o risco de identidades fabricadas e manipulação de opinião é real. O relator Kassio Nunes Marques destacou que a medida evita conteúdos que surgem no último minuto, quando o eleitor não tem mais tempo de processar o que é real.

Como o estudo da UNSW aponta, o risco de identidades fabricadas e manipulação de opinião é real. O relator Kassio Nunes Marques destacou que a medida evita conteúdos que surgem no último minuto, quando o eleitor não tem mais tempo de processar o que é real. Punição Severa: O descumprimento gera remoção imediata e pode levar à suspensão de serviços e plataformas.

Inteligência Cotidiana: A Ética como nosso novo Sentido

A conclusão do Dr. James Dunn no estudo australiano é um alerta para todos nós: precisamos atualizar nossas suposições. A premissa de que “ver é acreditar” morreu.

O Desafio (UNSW Sydney) Regras de IA do TSE Excesso de Confiança: Achamos que sabemos identificar, mas estamos chutando. Transparência: Fora do período de proibição, todo conteúdo de IA deve ter rótulo explícito. A Perfeição como Arma: Rostos simétricos e “médios” nos enganam pela beleza. Silêncio Algorítmico: IAs não podem emitir opiniões ou influenciar rankings de candidatos.

O “período de silêncio” de 72 horas imposto pelo TSE não é um cerceamento, mas um reconhecimento de que nossa biologia precisa de uma pausa do algoritmo para exercer a cidadania.

Em um mundo onde o falso é mais “perfeito” que o real, o ceticismo saudável e a regulação firme são as únicas ferramentas que nos restam para proteger a democracia.