Meta inova com clone de IA de Mark Zuckerberg Você gostaria de ter um clone para fazer suas tarefas? Eu tenho dúvidas se gostaria de ser “clonado” e faria de forma diferente.

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Meta desenvolve um clone de IA de Mark Zuckerberg para otimizar sua comunicação interna.

Reações na internet variam entre fascínio e receio sobre a vigilância digital oferecida pela IA.

A interação humana é considerada essencial para a cultura da empresa, e a automatização pode comprometer isso.

A dificuldade das IAs em dizer "não" levanta preocupações sobre a representação fiel dos valores do líder. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Você gostaria de ter um clone por IA? Imagem gerada por IA/Google Gemini

Recentemente, surgiu a notícia no Financial Times de que a Meta está desenvolvendo um clone de IA de Mark Zuckerberg para interagir com seus próprios funcionários.

O objetivo seria liberar o tempo do CEO para tarefas de alto nível, como o desenvolvimento de novas soluções de IA, enquanto seu “gêmeo digital” lida com comunicações internas.

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Como era de se esperar, a internet não deixou passar batido.

A repercussão nas Redes: Reddit e X (ex-Twitter)

Nas plataformas digitais, as reações variam entre o fascínio tecnológico e o puro terror distópico:

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No Reddit: Muitos usuários comparam a iniciativa a episódios de Black Mirror . O questionamento central é: “Como você dá um feedback honesto para uma IA que é, literalmente, o seu patrão?” . Há também uma forte dose de ironia sobre o “Uncanny Valley” (o vale da estranheza), questionando se o clone terá mais ou menos carisma que o Zuckerberg real.

Muitos usuários comparam a iniciativa a episódios de . O questionamento central é: . Há também uma forte dose de ironia sobre o “Uncanny Valley” (o vale da estranheza), questionando se o clone terá mais ou menos carisma que o Zuckerberg real. No X: A discussão foca na produtividade extrema. Enquanto entusiastas da IA celebram a “escala humana”, críticos apontam que isso pode criar um abismo ainda maior entre a liderança e a base, transformando a cultura da empresa em um código de programação.

O dilema do funcionário: A memória que não esquece

Se eu estivesse na pele de um colaborador da Meta, confesso que o desconforto superaria a curiosidade. Existe uma linha tênue entre a oportunidade de “acessar” o CEO e o risco de ser monitorado por ele.

Diferente de uma conversa de café, onde nuances podem ser esquecidas ou perdoadas, a IA não esquece. Cada interação vira um dado. Se o modelo interpretar mal uma ironia ou um questionamento mais incisivo, isso poderia ser usado em uma avaliação de desempenho futura? A “alucinação” de uma IA em uma conversa casual pode ter consequências reais na carreira de um humano.

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Onde eu discordo de Zuck: o clone como amplificador

Diferente da visão de usar um clone para “liberar tempo” das interações humanas ou das tarefas burocráticas, eu vejo um caminho mais instigante. Se eu fosse gerar um clone virtual meu, não seria para esconder as partes da minha rotina que menos gosto, mas sim para amplificar aquilo que eu amo fazer.

Muitas vezes, a liderança e a criação são processos solitários. Eu me vejo como alguém mais introspectivo do que extrovertido, mas a interação com as pessoas que trabalham comigo não seria algo que eu delegaria a um bot.

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Imagine uma IA que conhece meu estilo de escrita, minha lógica de programação e meus valores, não para me substituir em uma reunião, mas para sentar “ao meu lado” e aumentar meu potencial de produção. O grande diferencial aqui seria a possibilidade de feedback constante entre meu clone e eu.

O desafio da validação

Mas, mesmo nesse cenário de parceria, o ponto de atenção permanece o mesmo: como garantir que esse clone não alucine sobre quem eu sou? Sabemos da limitação dos modelos em admitir ignorância e da tendência em querer “agradar” nas interações.

Para que um clone seja um amplificador real, ele precisa ter a coragem de me contrapor. Se ele apenas concordar comigo ou agir de forma diferente dos meus princípios básicos — especialmente nos momentos em que a melhor opção é negar ou confrontar —, ele deixa de ser um parceiro e vira um ruído perigoso.