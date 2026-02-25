Perplexity Computer: A Nova Era dos Agentes de IA Autônomos Descubra como a Perplexity está revolucionando a execução de tarefas no seu computador

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Perplexity Computer é um novo agente autônomo que executa projetos inteiros no computador do usuário.

A ferramenta gerencia 19 modelos de IA simultaneamente, realizando tarefas complexas com mais segurança que alternativas de código aberto.

A tecnologia já está acessível no Brasil, com suporte ao português e planos de assinatura a partir de R$ 999,90 anuais.

Cuidado com injeções de prompt, que podem causar vazamentos ou perda de dados devido à execução de comandos maliciosos.

Assistente Autônomo

O Perplexity Computer é o que os desenvolvedores de tecnologia chamam de “agente autônomo”. Pense nos antigos chatbots como consultores teóricos que apenas dão conselhos, enquanto essa nova IA age como um estagiário dedicado que realmente coloca a mão na massa. Você delega uma tarefa e o sistema pesquisa, planeja, escreve e executa as ações no seu computador do início ao fim.

Como a Tecnologia Funciona

A principal inovação do sistema está em sua capacidade de gerenciar 19 modelos de IA diferentes simultaneamente. O funcionamento é comparado à cozinha de um restaurante de alto padrão, onde o chef principal divide os pedidos e entrega cada etapa para cozinheiros especialistas. Dessa forma, o assistente encaminha cada parte do projeto para a inteligência artificial mais qualificada para cada etapa.

Exemplos no Dia a Dia

A ferramenta elimina barreiras técnicas, permitindo que pessoas comuns realizem tarefas complexas.

Planejamento de viagens: A IA pode monitorar voos, cruzar preços com seu orçamento e organizar um calendário automaticamente.

Um pequeno empreendedor pode pedir para a máquina criar uma loja virtual do zero, escrevendo os códigos e publicando o site na internet. Organização profissional: O assistente consegue ler dezenas de documentos em PDF, extrair dados importantes, montar relatórios e enviar o resultado para o e-mail da equipe.

O Concorrente OpenClaw

Outro agente, chamado OpenClaw, ganhou popularidade, mas apresentou problemas ao acessar arquivos e senhas do sistema sem restrições. Para entender a diferença, imagine que o OpenClaw é um funcionário eficiente, porém sem restrições de acesso, que tem a chave mestra da sua casa e mexe em todas as suas gavetas. Já o Perplexity Computer foi criado para ser uma alternativa com maior segurança, trabalhando dentro de um ambiente isolado onde você define limites de gastos e permissões.

Os Riscos da Autonomia

Dar tanta liberdade a uma inteligência artificial pode trazer riscos, pois a máquina não possui discernimento para identificar golpes. O maior risco atual é conhecido como ‘injeção de prompt’, que consiste em comandos ocultos em sites ou e-mails. Se o seu assistente autônomo ler uma página da internet com um comando malicioso invisível, mandando “apagar todas as planilhas”, ele pode obedecer à ordem sem questionar, o que pode resultar em vazamento ou perda de dados..

Impactos na Rotina

Apesar dos cuidados necessários com a segurança, o principal benefício dessa inovação é automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para o usuário. Não será mais necessário dominar dezenas de aplicativos diferentes ou entender de programação para tirar boas ideias do papel. A barreira tecnológica é reduzida, permitindo que o usuário se concentre em tarefas criativas enquanto a máquina executa as atividades.

Disponibilidade no Brasil

A tecnologia já está acessível no Brasil e conta com suporte total ao idioma português. Atualmente, o acesso está disponível para assinantes do plano ‘Max’, que recebem 10.000 créditos mensais para utilizar a ferramenta. Os usuários brasileiros podem acessar o sistema pelo navegador. O preço do plano Perplexity Max é de R$ 1.064,32 por mês ou R$ 10.643,22 por ano.

Custo Perplexity Max Captura de tela em 25/02/2026