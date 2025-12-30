Logo R7.com
Descubra o que o Gemini prevê para o final de Stranger Things

A análise da IA pode surpreender os fãs da série

Inteligência Cotidiana|Do R7

Amanhã, nas últimas horas do ano será liberado o último episódio da última temporada de Stranger Things. Resolvi testar o que o Google Gemini projeta para o episódio final.

Imagem estilizada produzida por Inteligência Artificial mostrando o Google Gemini projetando uma imagem holográfica do episódio final de Stranger Things
Previsões do Google Gemini para o final de Stranger Things Google Nano Banana

Utilizei o Gemini 3 no modelo Pro com o seguinte prompt


Considerando os trailers lançados da última temporada de Stranger Things projete possíveis finais para a série e o que pode acontecer no último episódio que será liberado amanhã à noite.

A resposta do Gemini foi surpreendente. Veja o que ele respondeu:


Com base nos eventos do Volume 2 (lançado no Natal) e no trailer final bombástico liberado hoje, aqui estão as projeções mais sólidas do que deve acontecer neste épico encerramento de 2 horas e 8 minutos

O episódio final de 2 horas e 8 minutos não será apenas uma batalha, mas uma operação de resgate e restauração em múltiplas frentes, amarrando os destinos de Holly, Will, Max, Kali e Eleven.


O grupo se divide em duas ofensivas simultâneas, uma física e uma mental:


  • A Infiltração Física (Equipe Resgate): Mike assume a liderança que lhe foi negada por tanto tempo. Ele, junto com Hopper, Joyce, Steve, Nancy e Jonathan, invade o epicentro da colmeia para desconectar as crianças. Steve e Hopper atuarão como a muralha física contra os Demogorgons, arriscando suas vidas para que Mike possa chegar até sua irmã, Holly. O resgate das crianças enfraquecerá drasticamente o escudo de Vecna.
  • A Infiltração Mental (Equipe Psíquica): Eleven precisa entrar na mente de Henry Creel para destruí-lo, mas ela não pode fazer isso sozinha.
    • Max (A Navegadora): Embora cega e fisicamente debilitada no mundo real, a consciência de Max ainda possui o "mapa" da mente de Vecna. Ela guiará Eleven através das armadilhas mentais, servindo como o "GPS" no plano astral.
    • Will (O Espião/Sabotador): Will usará sua conexão crônica com o vilão para interferir no controle da Mente de Colmeia. Ele terá que aceitar a dor dessa conexão para paralisar as defesas de Vecna nos momentos cruciais.

A reviravolta do episódio virá com Kali. O governo (liderado pela facção militar) está cercando a cidade, pronto para eliminar Eleven assim que a ameaça acabar.

  • A Camuflagem: Durante a batalha mental, Kali usará seus poderes para tornar a projeção de Eleven "invisível" para Vecna. Henry não conseguirá prever os golpes porque estará lutando contra ilusões de seus próprios medos (Brenner, sua família), criadas por Kali.
  • O Grande Truque (O Sacrifício): No clímax, para salvar sua "irmã" de uma vida de perseguição, Kali criará a Ilusão Suprema. Ela forjará a morte visual de Eleven diante dos olhos dos militares e dos habitantes de Hawkins. Kali provavelmente se sacrificará no processo, exaurindo sua vida para manter essa mentira perfeita, dando a El o presente final: o anonimato.

Com as crianças salvas (cortando a energia), Will bloqueando a colmeia, e Kali distraindo o vilão, Eleven desfere o golpe final, não com ódio, mas com compaixão — curando a alma corrompida de Henry ou simplesmente "resetando" a energia do local.

  • O Mundo Restaurado: O Mundo Invertido não explode; ele é purificado. As vinhas recuam, o céu clareia. Hawkins é salva, mas cicatrizada.
  • Vemos a cidade reconstruída.
  • O grupo está separado pela faculdade e vida adulta, mas unido pelo trauma e amor.
  • A Cena Final: Vemos uma Jane Hopper sem poderes, vivendo uma vida comum, talvez trabalhando em algo simples, finalmente livre do laboratório e dos monstros. A câmera foca em um jogo de D&D sendo jogado por uma nova geração (talvez liderada por Holly), mostrando que a magia agora existe apenas onde deveria: na imaginação.

O Gemini até preparou uma lista tipo Bingo para ver quais das previsões foram corretas ou não.

Cartela de Bingo gerada para o final de Stranger Things pelo Google Gemini

