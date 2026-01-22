Inteligência Artificial no comércio eletrônico: compras mais ágeis e personalizadas
Descubra como as novas ferramentas de inteligência artificial estão transformando suas experiências de compra online
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O uso da Inteligência Artificial no dia a dia está mudando como compramos coisas online, de um jeito simples e rápido. O Google mostrou na feira NRF 2026 - um dos maiores eventos de varejo que acontece nos Estados Unidos - como conversas com inteligência artificial (IA) podem ajudar nas compras. E agora a OpenAI lançou o ChatGPT Go, um plano novo e mais barato que mistura IA com propagandas nos chats.
O que é ChatGPT Go?
É um plano do ChatGPT por cerca de R$40 por mês, disponível no mundo todo desde 15 de janeiro de 2026. Ele dá mais mensagens, criação de imagens e memória para lembrar o que você conversa. A versão grátis e o Go vão mostrar propagandas no final das respostas – mas só as que fazem sentido para o papo, marcadas como “patrocinadas” e sem mexer no que a IA responde.
Como ajuda quem compra?
Para você que lê o blog, fica tudo mais fácil:
- Peça “tênis bom para correr 10km em São Paulo” e a IA sugere opções reais, com links para comprar.
- Ela lembra do que você gosta, como itens de corrida ou fitness, e mostra ofertas certas para você.
- Propagandas aparecem só se combinam, como um desconto em garrafa de água se você treina. Se não quiser, pague o plano mais caro (Plus).
Como ajuda as lojas?
Para quem vende online, é uma chance grande:
- As propagandas chegam na hora certa, tipo “Gostou dessa camisa? Veja aqui uma oferta especial”.
- Lojas precisam organizar bem seus produtos na internet para aparecer nas sugestões da IA.
- No Brasil, 71% das pessoas querem isso nas compras, especialmente jovens no Instagram e TikTok.
Teste agora: pergunte ao ChatGPT sobre seu próximo produto de corrida! Isso torna as compras mais rápidas e pessoais.
Qual IA você usa para comprar?
Busque no R7