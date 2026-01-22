Inteligência Artificial no comércio eletrônico: compras mais ágeis e personalizadas Descubra como as novas ferramentas de inteligência artificial estão transformando suas experiências de compra online

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Inteligência Artificial (IA) está transformando a experiência de compras online, tornando-a mais rápida e conveniente.

O Google revelou no evento NRF 2026 que conversas com IA podem auxiliar nas decisões de compra.

A OpenAI lançou o ChatGPT Go, um plano que mistura IA com anúncios, disponível globalmente por R$40 mensais.

As propagandas mostradas pelo ChatGPT Go são marcadas como "patrocinadas", garantindo que não interfiram nas respostas da IA.

Compras com auxílio da Inteligência Artificial

O uso da Inteligência Artificial no dia a dia está mudando como compramos coisas online, de um jeito simples e rápido. O Google mostrou na feira NRF 2026 - um dos maiores eventos de varejo que acontece nos Estados Unidos - como conversas com inteligência artificial (IA) podem ajudar nas compras. E agora a OpenAI lançou o ChatGPT Go, um plano novo e mais barato que mistura IA com propagandas nos chats.

O que é ChatGPT Go?

É um plano do ChatGPT por cerca de R$40 por mês, disponível no mundo todo desde 15 de janeiro de 2026. Ele dá mais mensagens, criação de imagens e memória para lembrar o que você conversa. A versão grátis e o Go vão mostrar propagandas no final das respostas – mas só as que fazem sentido para o papo, marcadas como “patrocinadas” e sem mexer no que a IA responde.

Como ajuda quem compra?

Para você que lê o blog, fica tudo mais fácil:

Peça “tênis bom para correr 10km em São Paulo” e a IA sugere opções reais, com links para comprar.

Ela lembra do que você gosta, como itens de corrida ou fitness, e mostra ofertas certas para você.

Propagandas aparecem só se combinam, como um desconto em garrafa de água se você treina. Se não quiser, pague o plano mais caro (Plus).

Como ajuda as lojas?

Para quem vende online, é uma chance grande:

As propagandas chegam na hora certa, tipo “Gostou dessa camisa? Veja aqui uma oferta especial”.

Lojas precisam organizar bem seus produtos na internet para aparecer nas sugestões da IA.

No Brasil, 71% das pessoas querem isso nas compras, especialmente jovens no Instagram e TikTok.

Teste agora: pergunte ao ChatGPT sobre seu próximo produto de corrida! Isso torna as compras mais rápidas e pessoais.

Qual IA você usa para comprar?