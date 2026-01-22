Quem são os favoritos ao Oscar 2026? Veja as previsões das IAs Perplexity, Gemini e ChatGPT
Três inteligências artificiais analisam os principais indicados e tentam prever os vencedores da próxima cerimônia
Três inteligências artificiais, um mesmo desafio: prever quem leva as principais estatuetas do Oscar em 2026. A partir do mesmo quadro de indicados, Perplexity, ChatGPT e Gemini deram seus palpites nas categorias mais comentadas da noite.
Contexto do experimento
A proposta do exercício foi simples: apresentar às três IAs a mesma lista de indicados e pedir que escolhessem seus favoritos em sete categorias-chave – melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante e melhor filme internacional. Em seguida, todas as respostas foram organizadas em uma tabela comparativa, permitindo enxergar rapidamente onde elas concordam e onde cada modelo seguiu um caminho próprio.
Como o teste foi feito
Todas as IAs receberam o mesmo prompt e o mesmo conjunto de categorias, sem qualquer “cola” sobre favoritos da temporada. O objetivo não foi descobrir qual IA é “a melhor”, e sim observar padrões, tendências e diferenças de abordagem quando três modelos fazem previsões a partir do mesmo ponto de partida.
Onde houve unanimidade
Algumas categorias mostraram um alinhamento impressionante entre as três IAs, sugerindo que certos favoritos se destacam de forma muito clara no cenário da temporada.
- Melhor Filme: Perplexity, ChatGPT e Gemini cravaram o mesmo título, “Uma batalha após a outra”, como grande aposta para levar a estatueta de melhor filme. Quando três modelos diferentes convergem no mesmo longa, é um indício de que narrativa, repercussão e presença nas demais categorias criam um favoritismo difícil de ignorar.
- Melhor Diretor: Nas três previsões, o nome que aparece é o de Paul Thomas Anderson, também por “Uma batalha após a outra”. Aqui, a unanimidade reforça a leitura de que direção e filme formam um pacote muito coeso, com assinatura autoral forte o suficiente para dominar o imaginário da temporada.
- Melhor Atriz: As três IAs escolheram Jessie Buckley por “Hamnet” como favorita absoluta. A consistência desse palpite indica que a performance é percebida como central dentro da narrativa e como um dos trabalhos de atuação mais comentados do ano.
- Melhor Ator Coadjuvante: Em outra rara convergência, Perplexity, ChatGPT e Gemini apostam em Stellan Skarsgård, por “Valor Sentimental”. O fato de um papel coadjuvante reunir tanta concordância sugere um personagem de forte impacto emocional ou um desempenho muito marcante dentro do elenco.
Nessas categorias, o quadro de previsões funciona quase como um “termômetro coletivo” de três modelos distintos, que mesmo com arquiteturas e bases diferentes convergem para os mesmos nomes.
Onde as IAs discordaram
Nas demais categorias, o quadro fica bem mais interessante – e bem mais caótico. Cada IA revela traços da própria “personalidade estatística” ao priorizar filmes, nacionalidades e tipos de performance diferentes.
- Melhor Ator:
- Perplexity e ChatGPT concordam em Timothée Chalamet, por “Marty Supreme”.
- Gemini, porém, rompe com esse padrão e aposta em Wagner Moura, por “O agente secreto”. Essa divergência mostra bem como pequenas mudanças na leitura de contexto podem destacar atuações de perfis diferentes: de um lado, um astro jovem em um possível papel de virada de carreira; de outro, um ator brasileiro em um projeto com cara de thriller político.
- Melhor Atriz Coadjuvante:
- Perplexity e Gemini escolhem Teyana Taylor, por “One Battle After Another”.
- ChatGPT prefere Elle Fanning, por “Valor Sentimental”. Aqui, o quadro evidencia uma divisão entre premiar um papel possivelmente mais explosivo e visceral e outro mais ligado ao tom emocional da narrativa principal.
- Melhor Filme Internacional:
- Perplexity e ChatGPT apostam em “Valor Sentimental” (Noruega).
- Gemini, por sua vez, aposta em “The Secret Agent” (Brasil). Esse recorte é especialmente interessante para quem acompanha cinema internacional, porque opõe um drama norueguês com forte presença também em outras categorias a uma produção brasileira, indicando leituras diferentes sobre como a Academia tende a votar.
- É nesse conjunto de discordâncias que o exercício fica mais rico: é onde aparecem as apostas mais ousadas, as leituras alternativas e os pontos em que os modelos não se deixam levar pelo mesmo “consenso” estatístico.
Respostas completas de cada IA
A seguir, você pode conferir as respostas na íntegra, exatamente como cada IA formulou suas previsões. Esses blocos são importantes para perceber não apenas o palpite final, mas o tom, as justificativas e o estilo de argumentação de cada modelo.
Resposta completa do Perplexity
Os indicados ao Oscar 2026 formam uma disputa muito concentrada em três títulos: Sinners, One Battle After Another e Hamnet, com “Sinners” quebrando o recorde histórico de indicações, mas “One Battle After Another” aparecendo como favorito em melhor filme/direção nas leituras de especialistas e termômetro da temporada. Abaixo estão previsões categoria a categoria para as principais corridas, com o raciocínio usado em cada aposta.
Observação: o Oscar tem mais de 20 categorias; para não ficar ilegível, a análise foca nas principais (filme, direção, atuações, roteiros e algumas técnicas e de animação/documentário), seguindo a lista 2026.
Melhor filme
Indicados principais (lista completa inclui 10 títulos): “Sinners”, “One Battle After Another”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value”, “Frankenstein”, “The Secret Agent”, “Train Dreams”, “Bugonia”, “F1”.
- Previsão de vencedor: One Battle After Another
- Racional:
- “Sinners” tem 16 indicações e fez história, mas o consenso crítico e de temporada aponta “One Battle After Another” como frontrunner de melhor filme.
- O filme de Paul Thomas Anderson liderou listas de melhores do ano, venceu Globos de Ouro importantes e é visto como “a escolha da Academia” em narrativa político‑dramática, enquanto “Sinners” carrega o preconceito histórico contra terror em melhor filme.
- A combinação “favorito de crítica + narrativa de ‘a hora do PTA’ ganhar finalmente o Oscar” tende a pesar muito na votação preferencial de melhor filme.
Melhor direção
Indicados: Chloé Zhao (“Hamnet”), Josh Safdie (“Marty Supreme”), Paul Thomas Anderson (“One Battle After Another”), Joachim Trier (“Sentimental Value”), Ryan Coogler (“Sinners”).
- Previsão de vencedor: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Racional:
- “One Battle After Another” é apontado por veículos europeus e americanos como favorito em filme e direção, com ênfase no fato de PTA nunca ter vencido apesar de múltiplas indicações anteriores.
- A Academia costuma “reparar” dívidas com cineastas autorais em anos em que o filme está forte em melhor filme, e o alinhamento de buzz de crítica e força de estúdio (Warner) ajuda.
- Coogler e Zhao vêm logo atrás, mas a narrativa de consagração de carreira tende a desempatá‑los em favor de Anderson.
Melhor ator
Indicados: Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Sinners”), Wagner Moura (“The Secret Agent”).
- Previsão de vencedor: Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Racional:
- Rankings de especialistas colocam Chalamet em 1º lugar, à frente de DiCaprio, Moura, Hawke e Jordan, refletindo força de narrativa de “estrela jovem” em papel muito comentado.
- “Marty Supreme” virou o maior sucesso de bilheteria da A24 muito impulsionado pelo marketing em torno de Chalamet, o que mantém o filme onipresente na conversa da temporada.
- DiCaprio já é vencedor de Oscar, e o buzz indica “seguro” em indicação, mas com menos narrativa de “é agora” do que Chalamet; Jordan e Moura parecem mais candidatos a “honra pela indicação”.
Melhor atriz
Indicadas: Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Renate Reinsve (“Sentimental Value”), Emma Stone (“Bugonia”).
- Previsão de vencedor: Jessie Buckley – Hamnet
- Racional:
- “Hamnet” aparece como um dos pilares da temporada, com direção de Chloé Zhao e grande presença em categorias de prestígio, o que tradicionalmente impulsiona atuação principal.
- Buckley já vinha com forte respeito crítico em anos anteriores e aqui tem um papel de “transformação” em drama histórico, tipo de composição que a Academia valoriza.
- Emma Stone vem de vitória recente e pode sofrer “fadiga” de votantes; Byrne, Hudson e Reinsve correm por fora, com menos massa de campanha global.
Melhor ator coadjuvante
Indicados: Benicio del Toro (“One Battle After Another”), Jacob Elordi (“Frankenstein”), Delroy Lindo (“Sinners”), Sean Penn (“One Battle After Another”), Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”).
- Previsão de vencedor: Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Racional:
- Rankings especializados colocam Skarsgård em 1º lugar, à frente de Del Toro, Elordi, Penn e Lindo.
- “Sentimental Value” é visto como filme de atuação e roteiro, e coadjuvante masculino costuma premiar personagens excêntricos/marcas fortes, perfil associado ao trabalho de Skarsgård.
- “One Battle After Another” deve ser recompensado em filme/direção, o que pode tirar força de Del Toro/Penn em favor de diversificar prêmios entre títulos.
Melhor atriz coadjuvante
Indicadas: Elle Fanning (“Sentimental Value”), Inga Ibsdotter Lilleaas (“Sentimental Value”), Amy Madigan (“Weapons”), Wunmi Mosaku (“Sinners”), Teyana Taylor (“One Battle After Another”).
- Previsão de vencedor: Teyana Taylor – One Battle After Another
- Racional:
- Termômetros de premiação colocam Taylor na liderança, com Madigan, Lilleaas, Mosaku e Fanning logo atrás.
- O filme é um dos mais fortes da noite e costuma haver efeito “coadjuvante de filme favorito” recebendo estatueta, especialmente se a performance for chamativa, como vem sendo descrita a dela.
- A divisão de votos entre as duas atrizes de “Sentimental Value” pode enfraquecer as chances do filme nessa categoria.
Melhor filme internacional
A lista 2026 ainda está em consolidação pública, mas a lógica segue:
- filmes que entraram forte em categorias gerais (melhor filme, roteiro, etc.) como representantes de outros países tendem a liderar aqui.
- Previsão de vencedor: filme internacional com presença em categorias principais (provavelmente o representante ligado a “Sentimental Value” ou outro título europeu forte)
- Racional:
- A Academia costuma premiar na categoria internacional o filme que conseguiu “furar a bolha” e chegar também a roteiro/direção/atuações, como ocorreu com “Parasita”, “Drive My Car” e “Ida”.
- Entre os indicados internacionais de 2026, quem repetir esse padrão deve surgir como favorito, com vantagem para o título com maior alinhamento entre crítica, festivais e campanha.
Resposta completa do ChatGPT
Aqui vai a análise dos indicados ao Oscar 2026 nas principais categorias — com previsão para cada uma, incluindo racional claro baseado em dados de indicações, histórico de premiações da temporada, performance crítica/comercial, e tendências da Academia. (Considerei a lista oficial de indicações confirmada pelo Oscar 2026)
🎬 Melhor Filme
Indicados principais
- Pecadores
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet
- Bugonia
- Frankenstein
- Valor Sentimental
- O Agente Secreto
- F1
- Sonhos de Trem
Previsão de vencedor: 🏆 Uma Batalha Após a Outra
Racional:
- É um dos filmes com maior número de indicações em categorias principais, incluindo direção e ator.
- Paul Thomas Anderson tem forte histórico com a Academia e frequentemente vence quando indicado nesta fase competitiva — forte sinal de apoio dos votantes.
- A narrativa e recepção crítica do filme têm sido consistentes ao longo da temporada, sugerindo que é a opção mais «segura» contra a diversidade de propostas cinematográficas.
🎥 Melhor Diretor
Indicados
- Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Joachim Trier (Valor Sentimental)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
Previsão de vencedor: 🏆 Paul Thomas Anderson
Racional:
- A indicação de Anderson marca forte apoio da Academia a uma abordagem autoral clássica em narrativa e técnica.
- Ele normalmente performa bem nas votações que pesam consistência de obra e prestígio.
🎭 Melhor Ator
Indicados
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Previsão de vencedor: 🏆 Timothée Chalamet
Racional:
- Nome já forte na temporada e favorito em muitas bolsas de aposta e premiações pré-Oscar.
- Apesar de grande concorrência (Leonardo e Wagner Moura com performances elogiadas), a trajetória de Chalamet tende a se beneficiar de campanha e entusiasmo do público votante.
🎟️ Melhor Atriz
Indicados
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Emma Stone (Bugonia)
- Renate Reinsve (Valor Sentimental)
- Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
Previsão de vencedora: 🏆 Jessie Buckley
Racional:
- Buckley tem sido uma das performances mais citadas como favorita da temporada e aparece frequentemente nas pistas de premiações.
- A força crítica e emocional de sua atuação em Hamnet tem ressonância com os votantes do Oscar, que tendem a premiar papéis dramaticamente intensos e transformadores.
🎭 Melhor Ator Coadjuvante
Indicados
- Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
- Delroy Lindo (Pecadores)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
Previsão de vencedor: 🏆 Stellan Skarsgård
Racional:
- Forte recepção crítica em campanhas como «career recognition» (reconhecimento de trajetória), favorecendo atores veteranos com performances notáveis.
- Ele mistura presença dramática com história de carreira que costuma influenciar fortemente os membros da Academia nesta categoria.
🎭 Melhor Atriz Coadjuvante
Indicadas
- Elle Fanning (Valor Sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
- Amy Madigan (A Hora do Mal)
Previsão de vencedora: 🏆 Elle Fanning
Racional:
- Dois indicados da mesma obra (Valor Sentimental) dividem votos, mas Fanning tem maior presença e visibilidade crítica.
- Performances destacadas em filmes que geram empatia e foco da narrativa costumam prevalecer.
🌍 Melhor Filme Internacional
Indicados
- O Agente Secreto (Brasil)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Foi Apenas um Acidente (França)
- Sirât (Espanha)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Previsão de vencedor: 🏆 Valor Sentimental
Racional:
- Apesar do entusiasmo em torno do filme brasileiro O Agente Secreto, Valor Sentimental apresenta mais indicações de prestígio e investimento internacional consistente.
- Filmes europeus e com forte circulação em festivais costumam performar melhor nessa categoria.
🧠 Observações de Contexto
📌 Pecadores fez história com 16 indicações, recorde absoluto do Oscar. 📌 Wagner Moura representa um marco com indicação de Melhor Ator por filme brasileiro (O Agente Secreto). 📌 Há forte diversidade de gêneros e estilos neste ano, o que pode fragmentar votos em diversas categorias.
Resposta completa do Gemini
Com as indicações ao Oscar 2026 (98ª cerimônia) recém-anunciadas em 22 de janeiro de 2026, a corrida está oficialmente definida. Este ano é marcado por recordes históricos e uma disputa acirrada entre épicos de estúdio e cinema de autor.
Aqui está a análise das principais categorias, com previsões e os racionais baseados na temporada de premiações (como o Globo de Ouro) e no desempenho da indústria.
Melhor Filme
Os Indicados:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent (O Agente Secreto)
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
🏆 Previsão de Vencedor: One Battle After Another
- O Racional: Embora Sinners tenha quebrado o recorde histórico com 16 indicações (superando Titanic e La La Land), o que demonstra um apoio massivo de todos os ramos da Academia, a narrativa de One Battle After Another é mais forte para o prêmio principal. O filme venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme (Comédia/Musical) e posiciona Paul Thomas Anderson (PTA) como o veterano “due” (que já merece há tempos). A Academia tende a premiar o “conjunto da obra” de um diretor prestigiado em anos competitivos.
- Principal Concorrente: Sinners (pelo volume recorde de nomeações, impossível de ignorar).
Melhor Direção
Os Indicados:
- Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Ryan Coogler (Sinners)
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Joachim Trier (Sentimental Value)
🏆 Previsão de Vencedor: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- O Racional: Esta é a categoria mais “fechada” da noite. PTA é um dos cineastas mais reverenciados de sua geração e nunca venceu, apesar de 11 indicações anteriores. Com sua vitória no Globo de Ouro e o status de favorito da crítica, a Academia deve usar este momento para coroar sua carreira, similar ao que aconteceu com Christopher Nolan ou Martin Scorsese.
Melhor Ator
Os Indicados:
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
🏆 Previsão de Vencedor: Wagner Moura (The Secret Agent)
- O Racional: Uma disputa acirradíssima entre Moura e Chalamet.
- Por que Moura? Ele venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama, que historicamente é o precursor mais forte para o Oscar do que a categoria de Comédia/Musical (vencida por Chalamet). Além disso, o filme brasileiro The Secret Agent teve um desempenho espetacular nas indicações (Filme, Ator, Filme Internacional), mostrando que a Academia assistiu e amou o filme. Seria uma vitória histórica como o primeiro brasileiro a vencer na categoria.
- O Fator Chalamet: Ele venceu o Globo de Ouro de Comédia e interpreta um papel transformador (um mesa-tenista nos anos 50), tipo de papel que a Academia adora. É o principal obstáculo para Moura.
Melhor Atriz
Os Indicados:
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
🏆 Previsão de Vencedora: Jessie Buckley (Hamnet)
- O Racional: Buckley venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama e é amplamente considerada a força motriz de Hamnet. O filme tem forte apelo emocional e “prestigio” literário (baseado no livro sobre a família de Shakespeare), o que geralmente favorece atrizes nesta categoria.
- Surpresa possível: Emma Stone, que é sempre uma favorita da Academia, embora já tenha vencido recentemente.
Melhor Ator Coadjuvante
Os Indicados:
- Benicio del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
🏆 Previsão de Vencedor: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
- O Racional: Vencedor do Globo de Ouro na categoria. Skarsgård é um ator veterano e respeitado que entrega uma performance vulnerável em Sentimental Value. A Academia adora premiar veteranos que nunca venceram nesta categoria (o “efeito Christopher Plummer”). Além disso, One Battle After Another pode sofrer divisão de votos entre Benicio del Toro e Sean Penn.
Melhor Atriz Coadjuvante
Os Indicados:
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Teyana Taylor (One Battle After Another)
🏆 Previsão de Vencedora: Teyana Taylor (One Battle After Another)
- O Racional: Taylor venceu o Globo de Ouro e tem a narrativa de “breakout role” (papel de revelação/consagração) em um filme de Melhor Filme. Sua performance tem sido um dos pontos mais elogiados do filme de PTA.
Melhor Filme Internacional
Os Indicados:
- It Was Just an Accident (França)
- The Secret Agent (Brasil)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirât (Espanha)
- The Voice of Hind Rajab (Tunísia)
🏆 Previsão de Vencedor: The Secret Agent (Brasil)
- O Racional: O filme de Kleber Mendonça Filho não está apenas indicado aqui; ele “furou a bolha” com indicações a Melhor Filme e Melhor Ator (Wagner Moura). Historicamente, quando um filme internacional consegue entrar na categoria principal de Melhor Filme (como Parasita ou Zona de Interesse), ele se torna uma “trava” (vencedor garantido) na categoria internacional. Além disso, já venceu o Globo de Ouro nesta categoria.
Resumo da Corrida
A noite promete ser um duelo entre a grandiosidade técnica e popular de Sinners (Ryan Coogler) e o prestígio autoral de One Battle After Another (Paul Thomas Anderson), com uma presença histórica do Brasil através de The Secret Agent.
Você gostaria de saber mais detalhes sobre algum desses filmes ou onde assisti-los?
Vamos conferir juntos?
Agora é esperar a noite do Oscar para descobrir se alguma dessas três inteligências artificiais realmente “entende” a lógica dos votantes da Academia. Depois da cerimônia, este experimento vai ganhar uma segunda parte: um novo post comparando resultado oficial x palpites de Perplexity, ChatGPT e Gemini, categoria por categoria.
Até lá, vale salvar este artigo nos favoritos, compartilhar com quem também ama cinema e voltar ao blog logo após o Oscar para conferirmos juntos qual IA chegou mais perto das estatuetas.