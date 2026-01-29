Saiba como utilizar a IA para planejar viagens (ou eventos)
Você sabia que pode usar aplicativos de Inteligência Artificial, como ChatGPT, Google Gemini e Perplexity, para organizar sua agenda, planejar eventos e montar um roteiro de viagem?
Neste texto vou contar como eu e minha esposa usamos o ChatGPT em 2024 para planejar uma ida “relâmpago” a Paris, durante a Olimpíada, para ela correr a Marathon Pour Tous.
O desafio: pouco tempo e muitos compromissos
A Olimpíada de Paris em 2024 teve uma novidade incrível: uma prova para amadores usando o mesmo percurso da maratona olímpica, além de uma corrida de 10 km na noite do penúltimo dia dos Jogos.
As vagas foram sorteadas entre corredores que acumulavam pontos em desafios e corridas, e minha esposa foi uma das selecionadas para a maratona. A confirmação saiu em abril para uma prova marcada para 10 de agosto.
Tinha só um detalhe: nós já tínhamos férias marcadas para outubro, com passagens, hospedagem e inscrição em outra maratona em família.
Antecipar as férias não era uma opção, então fizemos uma pequena loucura: um bate-volta em Paris, saindo de São Paulo na quinta-feira e voltando na segunda de manhã.
Passagens compradas, hotel reservado e a ansiedade lá em cima.
Nesse meio tempo, os brasileiros sorteados foram se reunindo em um grupo de WhatsApp, o que chamou a atenção de marcas como Asics, patrocinadora da prova, e Olympikus, patrocinadora do Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze em Atenas 2004.
A Olympikus ainda organizou um encontro dos atletas com o Vanderlei em Paris, no sábado da prova, às 13h, para comemorar os 20 anos da medalha. A agenda, que já era apertada, ficou ainda mais cheia.
Onde entra a Inteligência Artificial nisso
Com tão pouco tempo em Paris, a gente precisava de um roteiro muito bem amarrado: voos, hotel, retirada de kit, treinos, prova, encontro com amigos e ainda algumas voltinhas pela cidade.
O prompt que usei foi mais ou menos assim:
“Estamos viajando eu e minha esposa para Paris, com voo saindo de São Paulo na quinta-feira e retornando na manhã de segunda-feira. Temos uma agenda cheia e precisamos de um roteiro que organize os compromissos, com detalhes de linhas de metrô, estações e sugestões de refeição. A lista de eventos é:
- Voo chegando às 7h30 no aeroporto de Orly
- Reserva no Hotel Tiquetonne - 6 Rue Tiquetonne, 75002
- Retirada do número da maratona no Stade Émile Anthoine, a partir das 10h de sexta
- Visita à Casa Brasil, na 211 Avenue Jean Jaurès
- Treino de 5 km na TrackSmith Merci, às 18h de sexta
- Assistir à maratona olímpica masculina no sábado de manhã, no Louvre e na Torre Eiffel
- Treino com Vanderlei Cordeiro de Lima no sábado às 13h
- Largada da minha esposa às 22h no sábado, com previsão de término por volta de 3h de domingo
- Almoço com amigos no domingo às 13h
- Voo de volta para São Paulo na segunda de manhã, em Orly.”
Com isso, o ChatGPT montou um roteiro dia a dia, sugerindo:
- Melhor trajeto do aeroporto até o hotel.
- Rotas de metrô entre cada compromisso, com linhas e estações.
- Sugestões de cafés e restaurantes perto de cada ponto.
- Horários estimados de deslocamento para não chegarmos atrasados.
Nós usamos esse roteiro como um guia. A chegada ao hotel e os deslocamentos foram bem precisos, e as indicações de restaurantes eram ótimas.
Como a cidade estava lotada por causa da Olimpíada, não conseguimos entrar em todos os lugares sugeridos, mas isso não foi problema: já tínhamos opções suficientes para ajustar o plano na hora. No fim, conseguimos aproveitar ao máximo a viagem e viver essa experiência única em Paris.
Como você pode usar a mesma ideia
Essa forma de usar IA não serve só para viagens internacionais ou para eventos gigantes como a Olimpíada. Você pode adaptar a abordagem para:
- Organizar uma agenda cheia durante a semana.
- Planejar um evento, como um aniversário ou encontro de família.
- Montar o roteiro dos blocos de carnaval que quer curtir (pré-carnaval, desfiles, bloquinhos de rua).
O segredo é dar contexto: datas, horários, endereços, preferências (se gosta de andar a pé, se prefere metrô, se quer economizar, etc.). Quanto mais claras forem as informações, melhor o roteiro que a IA vai montar.
Outra ideia útil é pedir mais de um plano:
- Um roteiro para dia chuvoso.
- Outro para dia ensolarado.
- Uma versão “otimista” (agenda cheia) e outra “light” (mais descanso).
A IA não substitui sua escolha, mas funciona como uma parceira de viagem ou de organização de eventos: ela faz o trabalho pesado de montar a estrutura, e você ajusta o que faz mais sentido para a sua realidade.
