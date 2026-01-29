Saiba como utilizar a IA para planejar viagens (ou eventos) Projete sua próxima aventura de forma simples e eficiente

Você sabia que pode usar aplicativos de Inteligência Artificial, como ChatGPT, Google Gemini e Perplexity, para organizar sua agenda, planejar eventos e montar um roteiro de viagem?

Neste texto vou contar como eu e minha esposa usamos o ChatGPT em 2024 para planejar uma ida “relâmpago” a Paris, durante a Olimpíada, para ela correr a Marathon Pour Tous.

O desafio: pouco tempo e muitos compromissos

A Olimpíada de Paris em 2024 teve uma novidade incrível: uma prova para amadores usando o mesmo percurso da maratona olímpica, além de uma corrida de 10 km na noite do penúltimo dia dos Jogos.

As vagas foram sorteadas entre corredores que acumulavam pontos em desafios e corridas, e minha esposa foi uma das selecionadas para a maratona. A confirmação saiu em abril para uma prova marcada para 10 de agosto.

Tinha só um detalhe: nós já tínhamos férias marcadas para outubro, com passagens, hospedagem e inscrição em outra maratona em família.

Antecipar as férias não era uma opção, então fizemos uma pequena loucura: um bate-volta em Paris, saindo de São Paulo na quinta-feira e voltando na segunda de manhã.

Passagens compradas, hotel reservado e a ansiedade lá em cima.

Nesse meio tempo, os brasileiros sorteados foram se reunindo em um grupo de WhatsApp, o que chamou a atenção de marcas como Asics, patrocinadora da prova, e Olympikus, patrocinadora do Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze em Atenas 2004.

A Olympikus ainda organizou um encontro dos atletas com o Vanderlei em Paris, no sábado da prova, às 13h, para comemorar os 20 anos da medalha. A agenda, que já era apertada, ficou ainda mais cheia.

Onde entra a Inteligência Artificial nisso

Com tão pouco tempo em Paris, a gente precisava de um roteiro muito bem amarrado: voos, hotel, retirada de kit, treinos, prova, encontro com amigos e ainda algumas voltinhas pela cidade.

O prompt que usei foi mais ou menos assim:

“Estamos viajando eu e minha esposa para Paris, com voo saindo de São Paulo na quinta-feira e retornando na manhã de segunda-feira. Temos uma agenda cheia e precisamos de um roteiro que organize os compromissos, com detalhes de linhas de metrô, estações e sugestões de refeição. A lista de eventos é:

Voo chegando às 7h30 no aeroporto de Orly

Reserva no Hotel Tiquetonne - 6 Rue Tiquetonne, 75002

Retirada do número da maratona no Stade Émile Anthoine, a partir das 10h de sexta

Visita à Casa Brasil, na 211 Avenue Jean Jaurès

Treino de 5 km na TrackSmith Merci, às 18h de sexta

Assistir à maratona olímpica masculina no sábado de manhã, no Louvre e na Torre Eiffel

Treino com Vanderlei Cordeiro de Lima no sábado às 13h

Largada da minha esposa às 22h no sábado, com previsão de término por volta de 3h de domingo

Almoço com amigos no domingo às 13h

Voo de volta para São Paulo na segunda de manhã, em Orly.”

Com isso, o ChatGPT montou um roteiro dia a dia, sugerindo:

Melhor trajeto do aeroporto até o hotel.

Rotas de metrô entre cada compromisso, com linhas e estações.

Sugestões de cafés e restaurantes perto de cada ponto.

Horários estimados de deslocamento para não chegarmos atrasados.

Roteiro viagem Paris gerado pelo ChatGPT Captura de tela/ChatGPT

Nós usamos esse roteiro como um guia. A chegada ao hotel e os deslocamentos foram bem precisos, e as indicações de restaurantes eram ótimas.

Como a cidade estava lotada por causa da Olimpíada, não conseguimos entrar em todos os lugares sugeridos, mas isso não foi problema: já tínhamos opções suficientes para ajustar o plano na hora. No fim, conseguimos aproveitar ao máximo a viagem e viver essa experiência única em Paris.

Como você pode usar a mesma ideia

Essa forma de usar IA não serve só para viagens internacionais ou para eventos gigantes como a Olimpíada. Você pode adaptar a abordagem para:

Organizar uma agenda cheia durante a semana.

Planejar um evento, como um aniversário ou encontro de família.

Montar o roteiro dos blocos de carnaval que quer curtir (pré-carnaval, desfiles, bloquinhos de rua).

O segredo é dar contexto: datas, horários, endereços, preferências (se gosta de andar a pé, se prefere metrô, se quer economizar, etc.). Quanto mais claras forem as informações, melhor o roteiro que a IA vai montar.

Outra ideia útil é pedir mais de um plano:

Um roteiro para dia chuvoso.

Outro para dia ensolarado.

Uma versão “otimista” (agenda cheia) e outra “light” (mais descanso).

A IA não substitui sua escolha, mas funciona como uma parceira de viagem ou de organização de eventos: ela faz o trabalho pesado de montar a estrutura, e você ajusta o que faz mais sentido para a sua realidade.