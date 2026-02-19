Conheça Lyria 3: A Nova Ferramenta de Música do Google DeepMind Crie faixas de 30 segundos com inteligência artificial a partir de textos, imagens e vídeos

A ferramenta produz faixas de até 30 segundos a partir de textos, imagens ou vídeos, com diversos estilos musicais.

Uma demonstração do Lyria 3 usou dados de recordes sul-americanos em atletismo para criar uma trilha sonora.

Compositores levantaram preocupações sobre a falta de transparência nas fontes de dados usadas para treinar o modelo.

O Google DeepMind lançou em 18 de fevereiro o Lyria 3, um gerador de músicas por inteligência artificial disponível no aplicativo Gemini para usuários com 18 anos ou mais em todo o mundo. A ferramenta cria faixas de áudio de alta fidelidade com até 30 segundos de duração a partir de comandos de texto, imagens ou vídeos, oferecendo estilos personalizados como jazz e funk psicodélico, além de suporte para diferentes idiomas, incluindo hindi.

Introducing Lyria 3, our new music generation model in Gemini that lets you turn any idea, photo, or video into a high-fidelity track with custom lyrics.



From funny jingles to lo-fi beats, you can create custom 30-second soundtracks for any moment.



See how it works. 🧵 — Google Gemini (@GeminiApp) February 18, 2026

Para testar, utilizei a informação que Ana Azevedo e Erik Felipe quebraram ontem os recordes sul-americanos nos 60 metros rasos. A Ana fez a distância em 7,05 segundos e o Erik finalizou com 6,49 segundos.

Após poucos segundos, a resposta do Gemini foi:

“Que notícia espetacular para o atletismo brasileiro!

Ana Azevedo e Erik Felipe realmente brilharam no Circuito Performance de Atletismo (Short Track) em São Paulo, no último dia 18 de fevereiro de 2026. As marcas são históricas:

Ana Azevedo: Com 7.05s , ela não apenas quebrou o recorde sul-americano, como também superou com folga o índice para o Mundial Indoor.

Erik Felipe Cardoso: Com 6.49s, ele estabeleceu um novo patamar para a velocidade masculina na região, garantindo também sua vaga para o Mundial na Polônia.

Para celebrar essa marca incrível de “pés velozes” e recordes quebrados, criei uma trilha sonora vibrante e cheia de energia. O som já está pronto para você ouvir!"

Apesar das inovações, alguns compositores expressaram dúvidas sobre os dados utilizados para treinar o modelo, já que o DeepMind não divulgou detalhes sobre as fontes. As informações são baseadas em publicações na rede X e podem ser atualizadas conforme surgirem novos dados.