Aérea proíbe tripulação de postar fotos e vídeos durante escalas

British Airways: postagens de viagens proibidas Divulgação British Airways

Sabe aquele selfie postada em um lugar diferente, onde você esteja em viagem à serviço? Ou uma da janela do quarto em que você está hospedado mostrando a paisagem local? Na British Airways esse tipo de postagem por parte da tripulação durante uma escala está totalmente proibida.

A tripulação de cabine foi proibida de tirar fotos , para postagens em redes sociais, de hotéis de escala em locais populares como Maldivas, Cidade do Cabo e Cingapura, entre outros, na mais recente regra da companhia aérea sediada em Heathrow, em Londres.

O memorando encaminhado aos funcionários instrui ainda que a tripulação de cabine apague quaisquer fotos ou vídeos existentes de hotéis de escala de suas contas de mídia social, mesmo que sejam privados. O motivo, alega a compania britânica, é segurança. O temor é que gente mal intencionada, especialmente terroristas, utilizem ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para identificar onde os funcionários estão hospedados.

A companhia aérea disse aos funcionários que foi obrigada a fazer a mudança porque alguém com intenções suspeitas poderia usar um software de computador sofisticado para analisar até mesmo um histórico aparentemente inocente e identificar o hotel e o local.

As novas regras efetivamente proíbem:

Vídeos populares de GRWM (Get Ready With Me) gravados em quartos de hotel e banheiros que mostram rotinas de maquiagem da equipe.

Vídeos OOTD (Traje do Dia) que mostram a tripulação vestindo seus uniformes antes de um voo.

Fotos de banhos de sol na piscina de um hotel ou em uma praia particular.

Fotos de grupo tiradas no grande saguão de um hotel.

A nova proibição ocorre pouco mais de dois anos após a companhia ter introduzido novas regras rígidas sobre a tripulação de cabine postar conteúdo em mídias sociais enquanto estiver uniformizada ou a bordo de aviões.

Em fevereiro de 2023, a aérea informou aos pilotos e tripulantes de cabine que eles enfrentariam medidas disciplinares se postassem qualquer conteúdo seu enquanto estivessem “profissionalmente envolvidos” em seu trabalho.

Essa repressão teria sido uma resposta à tendência crescente de tripulantes de cabine documentarem publicamente suas vidas no trabalho, realizando verificações de segurança, atendendo passageiros e divulgando, sem querer, informações confidenciais que poderiam representar uma ameaça à segurança.

Após a enorme reação negativa à política, a British Airways disse que ainda aceita que a tripulação compartilhe fotos e vídeos nas redes sociais, desde que usem seus uniformes corretamente e somente quando não estiverem trabalhando.

Em sua última atualização, a empresa disse aos comissários de bordo que queria “eliminar todos os riscos”.

A tripulação foi solicitada a vasculhar suas contas de mídia social e excluir quaisquer fotos ou vídeos que tenham sido tirados nas dependências de um hotel de escala ou do transporte da tripulação.

Até mesmo tirar uma foto do quarto de um quarto de hotel pode colocar a tripulação em grandes problemas, segundo a nova política. A companhia fez a proibição mesmo ciente de que os tripulantes deixam em grupo os aeroportos em direção aos hotéis, onde se hospedam, tornando a localização de seus funcionários fácil e evidente a quem quer que seja.

Em uma declaração, um porta-voz da British Airways nos disse: “A segurança dos nossos funcionários é muito importante para nós e, como empregadores responsáveis, estamos continuamente buscando maneiras de melhorar sua segurança”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.