Aeroporto de Alta Floresta terá novos voos da Azul para Viracopos Voos serão ofertados terças, quintas e domingos em aeronaves Embraer 195-E2 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/01/2025 - 16h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rota inédita para Campinas amplia conectividade do norte de Mato Grosso com a região Sudeste Divulgação COA Centro-Oeste Airports

Sob a gestão da Centro-Oeste Airports (COA), o Aeroporto de Alta Floresta ganhará uma rota inédita já no primeiro trimestre de 2025. A partir de março, os usuários do terminal mato-grossense passarão a contar com uma nova ligação da Azul Linhas Aéreas para o Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas (SP).

De acordo com a previsão da companhia, os voos serão ofertados terças, quintas e domingos em aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para transportar até 136 passageiros. Com o incremento da operação, o empreendimento passará a contar com dois destinos, incluindo a rota para o Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT). As viagens diretas para Campinas vão ampliar a conectividade do norte de Mato Grosso com a região Sudeste e, de lá, para outros destinos nacionais e internacionais.

Com início programado para o dia 11 de março, os voos decolam de Campinas às 12h55 (horário de Brasília) e pousam em Alta Floresta às 14h50 (horário local). No sentido inverso, as decolagens do Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias acontecem às 15h35, com pousos programados no Aeroporto Internacional de Viracopos às 19h30.

‌



Para o diretor-presidente da Centro-Oeste Airports, Marco Antônio Migliorini, a nova frequência é um avanço importante para o transporte aéreo do estado.

“Com este novo voo para o Aeroporto Internacional de Viracopos, que é um dos principais hubs de conexões nacionais e internacionais do país, ampliamos significativamente as possibilidades de destinos para nossos passageiros, seja para negócios ou lazer, além de fortalecer a integração com outras regiões do Brasil. Com um novo terminal de passageiros, muito mais amplo, moderno e confortável, quem viaja por Alta Floresta pode desfrutar de uma experiência muito mais qualificada. Esse avanço nos capacita para atrair novas e melhores opções de voos, fomentar o turismo e alavancar o desenvolvimento da economia”, destaca.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.