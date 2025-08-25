Aeroporto de Barretos deve receber cerca de 330 operações durante a 70ª Festa do Peão Equipado com novas tecnologias e melhorias operacionais, empreendimento se consolida como vetor estratégico para o maior evento de rodeio da América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 15h33 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h33 ) twitter

Festa do Peão: previsão de 1.270 passageiros em cerca de 330 pousos e decolagens em Barretos (SP) ASP - Aeroportos Paulistas

Com infraestrutura cada vez mais robusta e em sintonia com as demandas da aviação regular e geral, o Aeroporto de Barretos, sob gestão da ASP - Aeroportos Paulistas, projeta um movimento expressivo para o período da 70ª Festa do Peão de Barretos, que ocorrerá de 21 a 31 de agosto. O empreendimento deve receber aproximadamente 1.270 passageiros em cerca de 330 pousos e decolagens, reforçando seu papel como importante vetor de acesso à cidade durante o período do evento.

As estimativas consideram tanto os voos comerciais, realizados regularmente por meio da Azul Conecta, quanto as operações de aviação geral, que representam procura significativa no período. Na edição anterior, realizada entre os dias 15 e 25 de agosto de 2024, foram registradas 331 operações e 1.119 passageiros, números que reforçam a relevância do modal aéreo para a região, especialmente durante a maior festa de rodeio da América Latina.

Segurança elevada e infraestrutura estratégica

Desde o início da gestão da ASP, em setembro de 2022, o Aeroporto Chafei Amseivem recebendo uma série de investimentos em conforto das instalações e em segurança das operações. O mais recente avanço ocorreu com a implantação e homologação do PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator) na cabeceira 09 da pista, autorizada após inspeção técnica conduzida pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV). O equipamento atua como um auxílio visual de precisão que permite ao piloto verificar se está no ângulo ideal de aproximação para o pouso, ampliando significativamente as margens de segurança operacional — sobretudo em condições de visibilidade restrita.

‌



Para João Paulo Neves, coordenador geral da ASP, a homologação representa um marco relevante no conjunto de melhorias implementadas pela concessionária. “O investimento para a implantação do PAPI e, agora, sua homologação diante das autoridades competentes representa benefícios diretos à segurança dos voos no Aeroporto de Barretos, especialmente em situações climáticas adversas. A homologação se soma a outras ações que temos implementado desde o início de nossa gestão e formam um conjunto estratégico para tornar o aeroporto ainda mais atrativo e viável. Nosso objetivo é oferecer uma infraestrutura compatível com as necessidades da aviação regional, beneficiando tanto as companhias aéreas quanto os passageiros”, afirma.

Paralelamente, o empreendimento recebeu diversas intervenções estruturais, como a revitalização da sinalização horizontal da pista, a implementação da Área de Segurança de Fim de Pista (RESA), a instalação de iluminação em LED no pátio de aeronaves, a modernização do sistema de climatização, a requalificação das canaletas de drenagem e dos alambrados da cerca operacional, além da resselagem do pátio, implantação de câmeras de videomonitoramento integradas ao Centro de Controle Operacional da ASP e a substituição da biruta. Também foi elaborado o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), documento essencial para o ordenamento e a segurança do entorno aeroportuário.

‌



Sobre a ASP

A ASP - Aeroportos Paulistas é uma concessionária 100% brasileira, composta pela Socicam e pela Dix Empreendimentos. Pelo prazo de 30 anos, será responsável por serviços de ampliação, manutenção, operação e exploração dos complexos aeroportuários integrantes dos Blocos Noroeste do estado: São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Andradina, Dracena, Votuporanga, Assis, Penápolis, Tupã e Presidente Epitácio.

‌



