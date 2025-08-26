Aeroporto de Brasília e Secretaria de Saúde do DF promovem vacinação de passageiros e funcionários do terminal aéreo Até sexta-feira (29), imunizantes do calendário vacinal adulto estarão disponíveis no terminal aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 18h29 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h29 ) twitter

Campanha de vacinação voltada a passageiros, funcionários do terminal e aéreas Divulgação Inframerica

O Aeroporto de Brasília, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, iniciou na segunda-feira (25) uma campanha de vacinação voltada a passageiros, funcionários do terminal e companhias aéreas. A ação segue até sexta-feira (29), das 9h às 17h, no Posto Médico localizado dentro do aeroporto.

Durante o período, profissionais da saúde estarão disponíveis para aplicar imunizantes contra diferentes doenças, entre elas: Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), dT (difteria e tétano), febre amarela e Hepatite B.

Nesta terça-feira (26) o Aeroporto de Brasília recebeu também a visita do Zé Gotinha que passeou por diferentes áreas e empresas que atuam no terminal para informar e estimular a adesão à vacinação.

“Sabemos das limitações e dificuldades dos nossos funcionários em conseguir ir até um posto de saúde para atualizar as vacinas, e é pensando justamente nisso que todos os anos buscamos com a Secretaria de Saúde promover um mutirão de vacinação no terminal brasiliense. A saúde dos funcionários é a nossa prioridade!”, diz Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica.

‌



Aeroporto de Brasília recebeu a visita do Zé Gotinha Divulgação Inframerica

Segundo a gerente da Rede de Frio da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, a ação visa intensificar a vacinação em pontos estratégicos de grande circulação de pessoas, como o aeroporto. “Considerando o risco iminente de reintrodução do sarampo em território nacional, a SES-DF iniciou ações de vacinação em pontos estratégicos de grande circulação e potencial risco de disseminação viral, como o aeroporto, rodoviárias e setor hoteleiro, com foco na imunização de trabalhadores mais expostos ao contato com viajantes e com maior capacidade de propagação do vírus”, destaca.

A parceria entre Inframerica e Secretaria de Saúde acontece anualmente, com o objetivo de proteger os funcionários que lidam diariamente com passageiros vindos de diversos lugares do mundo. Funcionários da SES também estiveram no terminal brasiliense na última semana vacinando funcionários durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT).

‌



Vacinação no Aeroporto de Brasília

Dias: de 25 a 29 de agosto de 2025

‌



Hora: das 9h às 17h

Local: Posto Médico do Aeroporto de Brasília (piso de desembarque, área pública)

Vacinas disponíveis: Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), dT (difteria e tétano), febre amarela e Hepatite B.

É necessário apresentar carteira de vacinação e um documento com foto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.