Aeroporto Internacional de Belém registra movimentação de quase 946 mil passageiros no primeiro trimestre Com fluxo crescente nos três primeiros meses do ano, o principal terminal aeroportuário da região norte também avança com obras de requalificação Luiz Fara Monteiro 22/04/2025 - 15h14

Aeroporto de Belém no primeiro trimestre: 11 mil viajantes a mais do que no mesmo período em 2024 Divulgação

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém registrou alta na movimentação de passageiros durante o primeiro trimestre do ano. Entre embarques, desembarques e conexões em voos nacionais e internacionais, quase 946 mil passageiros foram atendidos pelo empreendimento, cerca de 11 mil viajantes a mais do que no mesmo período em 2024, quando o fluxo foi de 935 mil clientes.

O aumento também se reflete na quantidade de pousos e decolagens. Entre janeiro e março deste ano, o Aeroporto Val-de-Cans contabilizou quase 8 mil operações, cerca de 1% a mais em relação ao mesmo período no ano passado, quando foram disponibilizadas 7.934 operações de chegadas e partidas entre voos domésticos e internacionais.

Requalificação completa

‌



Com o primeiro trimestre positivo em relação à movimentação, o ano de 2025 também marcará um novo momento para o Aeroporto Internacional de Belém, que está recebendo investimentos da ordem de R$ 450 milhões da NOA. As obras de modernização vão elevar a qualidade do atendimento, assegurando níveis de conforto e segurança à altura das expectativas da região, tanto para atender a demanda dos próximos anos quanto para receber, com excelência, o fluxo durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Desta forma, as áreas de embarque serão quase triplicadas, saltando de 1.593 m² para 4.303 m². Com a criação de dois novos mezaninos no saguão principal, o primeiro pavimento será ampliado para 3.380 m², possibilitando benefícios que vão desde o processo de inspeção de segurança até a espera pelo voo, com a disponibilidade de uma nova praça de alimentação e a modernização dos sistemas de climatização, iluminação e abastecimento elétrico, que será realizado por fontes 100% renováveis.

‌



De acordo com Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a ampliação das áreas comerciais em 45% vai viabilizar a oferta de mais opções de produtos e serviços, tornando a experiência dos clientes ainda mais completa. “Com mais espaços disponíveis, estamos trabalhando na atração de novas marcas para agregar valor à jornada dos passageiros. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente moderno, funcional e repleto de conveniências para quem utiliza o empreendimento”, destaca Costa.

Para incremento da segurança e eficiência operacional, o número de posições para estacionamento de aeronaves será ampliado com a construção de um novo pátio, enquanto as cabeceiras 20 e 24 receberão a implantação de PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator), um auxílio visual que orienta o piloto a obter a aproximação correta da pista no momento do pouso.

‌



Outras melhorias envolvem a restauração dos pavimentos do pátio, de taxiways e da pista de pouso e decolagem (PPD), a modernização e a automação do balizamento noturno, revitalização da sinalização horizontal, além da modernização do ALS (Approach Light Systems) na cabeceira 06.

Para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a execução das obras representa uma nova fase para o modal aéreo no norte do país. “Sabemos o quanto essas melhorias são esperadas pela região e, por isso, desenvolvemos um projeto que trará avanços significativos em infraestrutura e qualidade no atendimento aos clientes. Essas intervenções são um passo essencial para a mobilidade no Pará, especialmente em um ano tão importante, com a realização da COP30. Ao oferecer uma infraestrutura moderna, segura e confortável, avançamos não apenas na experiência do passageiro, mas também tornamos o aeroporto mais qualificado para receber novos parceiros comerciais e atrair novos voos, colaborando de forma integrada para alavancar o turismo e a economia da região”, conclui Migliorini.

OPERAÇÕES

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belém - Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro Oeste:

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Campinas (SP)

Nordeste:

Recife (PE)

Natal (RN)

Fortaleza (CE)

São Luiz (MA)

Norte:

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Santarém (PA)

Altamira (PA)

Monte Dourado (PA)

Porto de Moz (PA)

Carajás (PA)

Marabá (PA)

Breves (PA)

Paragominas (PA)

Tucuruí (PA)

Salinópolis (PA)

Internacionais:

Paramaribo (Suriname)

Caiena (Guiana Francesa)

Fort Lauderdale (EUA)

Miami (EUA) - A partir de 22/06

Lisboa (Portugal)

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

