Aeroporto Internacional de Cuiabá recebe investimentos de R$12 milhões Centro-Oeste Airports promove requalificação de pista e taxiways do terminal Luiz Fara Monteiro 07/08/2025 - 06h56

Trecho antes da requalificação (esquerda) e já com a nova pavimentação (direita) Divulgação COA

Após iniciar um novo capítulo para a mobilidade aérea, com a infraestrutura do terminal de passageiros totalmente modernizada, o Aeroporto Internacional de Cuiabá, em Várzea Grande, passa por mais uma etapa importante de aprimoramento sob a gestão da Centro-Oeste Airports (COA). Com investimentos da ordem de R$ 12 milhões, a concessionária está promovendo uma série de intervenções técnicas que visam elevar os padrões de segurança, fluidez e confiabilidade das operações aéreas.

Entre as melhorias em execução, está a restauração completa do pavimento asfáltico da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), que possui 2.300 metros de extensão entre as cabeceiras 17 e 35, e também das taxiways, vias que permitem o deslocamento das aeronaves entre a pista e os pátios. Esse processo está sendo fundamental para recuperar a integridade das superfícies, aumentar sua durabilidade e resistência, além de garantir condições perfeitas para a movimentação das aeronaves.

A requalificação do pavimento prevê, ainda, intervenções que favorecem o escoamento de água, incluindo a implementação de declives a partir do ponto central da pista, aprimorando não apenas a qualidade da estrutura, mas também sua funcionalidade, sempre em conformidade com as normas vigentes.

Após a conclusão dessas etapas, a sinalização horizontal de pista, taxiways, pátios e vias de serviço será completamente revitalizada, proporcionando mais clareza e orientação para pilotos e equipes que atuam nas áreas operacionais do Aeroporto Marechal Rondon, o principal do estado de Mato Grosso.

