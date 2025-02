Agro: três destinos mais promissores para eventos e viagens de negócios em 2025 Leonardo Bastos, CEO da Biztrip, explica os principais destinos que serão tendência em viagens corporativas no setor em 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 16h55 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h55 ) twitter

Viagens corporativas e o setor agro Biztrip via Canva

Viajar com objetivos empresariais deixou de ser apenas uma oportunidade de fechamento de negócios para se tornar parte essencial de qualquer estratégia corporativa. O setor agro tem se destacado como um campo promissor, atraindo cada vez mais empresas que buscam conexões regionais, eventos de alto impacto e oportunidades de networking e, em 2025, destinos como Ribeirão Preto (SP), Mineiros (GO) e Maracaju (MS) despontam como favoritos para o setor.

O agronegócio continua sendo um dos principais motores da economia brasileira, com um papel fundamental na produção e exportação de produtos como soja, milho e carne bovina. Eventos e feiras do setor têm mostrado um crescimento significativo, como observado em iniciativas de destaque.

“Para 2025, vemos um forte movimento das empresas buscando destinos que aliem acessibilidade, networking e relevância estratégica. Os eventos agro em São Paulo, Goiás e Maracaju oferecem exatamente isso: a chance de estar no centro das inovações e dos grandes negócios do setor”, afirma Leonardo Bastos, CEO da Biztrip, plataforma especializada em soluções de viagens corporativas.

‌



Conexão e inovação em três destinos-chave. Confira:

1. Ribeirão Preto, São Paulo – Um epicentro de negócios agro

‌



A combinação de infraestrutura de ponta e eventos como a Agrishow faz de Ribeirão Preto um destino estratégico para o agronegócio. O crescimento do setor na região tem transformado a cidade em um polo para discussões estratégicas, ajudando empresas a reduzir custos e aumentar a eficiência logística.

2. Mineiros, Goiás – O hub agro da América Latina

‌



Conhecida por sua localização estratégica, Mineiros se destaca como um ponto de encontro essencial no setor agro. Eventos como a Feinagro atraem grandes players, tornando a cidade uma vitrine para marcas que desejam se consolidar no mercado latino-americano.

3. Maracaju, Mato Grosso do Sul – Inovação e infraestrutura no Showtec

De 21 a 23 de maio, Maracaju recebe o Showtec, um evento que destaca as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar. A cidade é um exemplo de como a infraestrutura pode acompanhar o avanço do agronegócio, atraindo empresas e investidores de todo o país.

Dicas para aproveitar as tendências do setor agro em viagens corporativas

Para saber como tirar melhor proveito das viagens de negócios, Leonardo elencou algumas dicas. Veja-as:

1. Planejamento é tudo. “Uma viagem corporativa bem planejada pode determinar o sucesso das suas estratégias. Avalie os objetivos da viagem e certifique-se de que todos na equipe saibam suas metas individuais. Planejar com antecedência permite encontrar melhores condições logísticas e otimizar os recursos”, orienta.

2. Escolha eventos alinhados à estratégia da sua empresa. “Participar de eventos que conversam diretamente com o nicho do seu negócio é fundamental. Eventos relevantes são excelentes para identificar novas tendências, trocar experiências com outros profissionais e abrir portas para colaborações que podem fazer diferença no longo prazo”, aconselha.

3. Fique de olho na infraestrutura local. “Certifique-se de que o destino oferece boas opções de hospedagem, transporte e outros serviços essenciais. Isso impacta diretamente na qualidade da viagem e na produtividade da equipe. Locais como Ribeirão Preto, Mineiros e Maracaju têm investido em infraestrutura justamente para atender a essa demanda corporativa”, aponta.

4. Invista no networking. “A troca de contatos e ideias é uma das grandes vantagens de eventos corporativos. Aproveite cada oportunidade para iniciar conversas significativas. Muitas vezes, o diferencial competitivo surge de uma conexão inesperada feita durante esses encontros”, destaca.

5. Seja estratégico com custos. “Optar por destinos nacionais pode ser uma solução prática para equilibrar custos e resultados. Esses locais oferecem estrutura robusta e estão alinhados com o mercado, permitindo que você reduza despesas sem comprometer a qualidade”, finaliza.

Com um panorama claro das tendências e oportunidades para 2025, é evidente que o setor agro tem tudo para se consolidar como um setor chave para empresas que buscam crescer e se destacar no mercado. “Conhecer e explorar as particularidades de cada destino é o que fará a diferença entre participar de um evento e transformar essa participação em resultados concretos”, conclui Leonardo Bastos.

Sobre a Biztrip

A Biztrip é uma plataforma especializada em oferecer soluções de viagem para empresas. Com foco em eficiência e economia, proporciona uma gestão prática e centralizada de todas as reservas corporativas, permitindo uma economia de até 30%. A plataforma é um produto da Kennedy Viagens e está comprometida em ajudar as empresas a economizar e gerenciar suas viagens de forma mais eficaz.

