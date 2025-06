Air Canada eleita a Melhor Companhia Aérea da América do Norte pelo Skytrax World Airline Awards 2025 companhia conquistou nove prêmios, incluindo o de Melhor Gastronomia em Sala VIP de Classe Executiva do Mundo, pela Signature Suite em Toronto, e o de Melhor Tripulação de Cabine da América do Norte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 09h50 (Atualizado em 23/06/2025 - 09h50 ) twitter

Air Canada: premiações no Skytrax World Airline Awards 2025 Brian Bukowski / Wikimedia Commons

A Air Canada foi eleita a Melhor Companhia Aérea da América do Norte no Skytrax World Airline Awards 2025. A premiação foi realizada durante o Paris Air Show. Os prêmios Skytrax — baseados em pesquisas de satisfação com cerca de 22 milhões de viajantes ao redor do mundo — também reconheceram, pelo segundo ano consecutivo, a Signature Suite da Air Canada em Toronto como a Melhor Gastronomia em Sala VIP de Classe Executiva do Mundo. Além disso, seus comissários foram eleitos como a Melhor Tripulação de Cabine do Canadá e da América do Norte.

A Air Canada também recebeu os seguintes reconhecimentos:

· Melhor Companhia Aérea de Baixo Custo do Canadá (pela subsidiária Rouge)

· Companhia Aérea Mais Amigável para Famílias da América do Norte

‌



· Melhor Serviço de Bordo em Classe Econômica Premium da América do Norte

· Melhor Serviço de Bordo em Classe Executiva da América do Norte

‌



· Melhor Sala VIP de Classe Executiva da América do Norte

“Estamos orgulhosos por termos sido eleitos a Melhor Companhia Aérea da América do Norte no Skytrax World Airline Awards 2025. Agradeço aos nossos clientes, que conhecem nossos produtos e serviços, por votarem em nós e por sua lealdade ao escolherem voar com a Air Canada. Parabenizo os nossos 40 mil colaboradores ao redor do mundo — os verdadeiros vencedores deste prêmio — e agradeço por seu profissionalismo ao cuidar dos nossos clientes e transportá-los com segurança e hospitalidade de coração aberto,” disse Michael Rousseau, Presidente e CEO da Air Canada.

‌



“Na América do Norte, somos a companhia aérea de bandeira do Canadá, competindo com sucesso com as maiores e melhores companhias do mundo, o que torna esse reconhecimento ainda mais significativo. Mas mesmo em um momento de celebração, não diminuiremos o ritmo. Nosso compromisso é ir além — com novos produtos, serviços e experiências positivas entregues com cuidado e excelência, compartilhando o melhor do Canadá com o mundo e conquistando a fidelidade de nossos clientes por muito tempo.”

“Temos também muito orgulho dos prêmios concedidos às nossas tripulações como Melhor Tripulação de Cabine no Canadá e na América do Norte. Eles reconhecem o empenho diário da nossa equipe em atender os clientes com cuidado e classe.”

Esses prêmios celebram a liderança da Air Canada no setor e o sucesso da companhia em aprimorar todos os aspectos da experiência de viagem. Entre as melhorias mais recentes em produtos e serviços estão:

· Wi-Fi rápido e gratuito

· Aplicativo com novas funcionalidades

· Snacks e bebidas gratuitos a bordo

· Maior variedade no sistema premiado de entretenimento de bordo

· Novas salas VIP e reformas

· Processos aeroportuários mais ágeis

· Programa de fidelidade premiado

· Opções intermodais de viagem em um único bilhete

Outros reconhecimentos recentes recebidos pela Air Canada incluem:

· Prêmio Global de Companhia Aérea Cinco Estrelas pela Airline Passenger Experience Association (APEX) 2025

· Melhor Companhia Aérea com Destino à América do Norte no World Travel Awards

· Ouro como Melhor Companhia Aérea Internacional no Travvy Awards

Sobre a Signature Suite da Air Canada

A Air Canada apresenta duas Signature Suites exclusivas para passageiros internacionais em conexão nos aeroportos de Toronto Pearson e Vancouver. Reconhecida pela Skytrax como a Melhor Gastronomia em Sala VIP de Classe Executiva do Mundo, a Signature Suite de Toronto valoriza ingredientes canadenses em pratos sofisticados, com inspiração local e sazonal. A experiência é complementada por uma carta de vinhos com rótulos canadenses e internacionais de destaque, além de um cardápio de coquetéis criativos, elaborados com ingredientes premium e influências globais. Projetadas para refletir a sofisticação e hospitalidade canadense, cada Signature Suite transmite a beleza e o acolhimento do país.

Sobre o Skytrax World Airline Awards

Os prêmios Skytrax são independentes e imparciais, criados em 1999 para oferecer uma avaliação verdadeiramente global de satisfação do cliente. Viajantes do mundo todo votam na maior pesquisa de satisfação de passageiros da aviação para determinar os vencedores. Esses prêmios são frequentemente chamados pela mídia de “o Oscar da aviação”. Todos os custos da pesquisa e do evento são arcados pela Skytrax; nenhuma companhia aérea paga taxa de inscrição, participação ou pelo uso dos logotipos dos prêmios. A pesquisa foi realizada entre setembro de 2024 e maio de 2025, com 22,3 milhões de votos válidos, representando mais de 100 nacionalidades. Foram avaliadas mais de 300 companhias aéreas, com o questionário disponível em inglês, francês, português, espanhol, turco, russo, japonês e chinês.

Sobre a Air Canada

A Air Canada é a maior companhia aérea do Canadá e a transportadora de bandeira nacional. Membro fundador da Star Alliance — a mais abrangente rede de transporte aéreo do mundo —, a empresa oferece voos regulares para mais de 180 aeroportos no Canadá, nos Estados Unidos e em seis continentes. A Air Canada possui classificação Quatro Estrelas da Skytrax. Seu programa de fidelidade, Aeroplan, é o principal do país, permitindo o acúmulo e resgate de pontos com 45 companhias aéreas parceiras, além de hotéis, locadoras de veículos e diversos produtos. Por meio da Air Canada Vacations, oferece mais opções de viagem do que qualquer outro operador turístico canadense. A divisão de cargas, Air Canada Cargo, conecta centenas de destinos em seis continentes com voos de passageiros e cargueiros. A companhia também tem como meta reduzir suas emissões líquidas a zero até 2050. As ações da Air Canada são negociadas na TSX (Canadá) e OTCQX (EUA).

