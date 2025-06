Air Europa incorpora à sua frota o primeiro Boeing 737 MAX Aérea, que se torna a primeira empresa espanhola a operar o modelo Boeing 737-8, receberá em 2025 um total de quatro aviões como parte do acordo de leasing com a AerCap Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/06/2025 - 17h33 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h33 ) twitter

Modelo de corredor único representa uma melhoria significativa em termos de conforto, eficiência e sustentabilidade Divulgação Air Europa

A Air Europa incorporou à sua frota o primeiro Boeing 737 MAX. Com isso, a companhia aérea, que se torna a primeira empresa espanhola a operar o modelo 737-8, inicia uma importante renovação das suas aeronaves de curta e média distância, apostando na inovação. Esta variante do avião de corredor único mais vendido da história da aviação comercial representa um avanço significativo em conforto, eficiência e sustentabilidade, graças ao design e equipamentos que melhoram consideravelmente o desempenho da aeronave em comparação com a geração anterior.

Este 737-8 é o primeiro dos adquiridos junto à AerCap, a maior empresa de leasing aeronáutico do mundo, com quem a Air Europa mantém uma estreita relação de colaboração. Ao longo deste ano, serão quatro aviões deste modelo, aos quais se somarão mais dez em 2026, até completar 20 aeronaves em meados de 2027.

A Air Europa começará a incorporar os 737-8 para cobrir rotas continentais de média distância e, futuramente, de forma eventual, também algumas rotas de curta distância entre destinos nacionais. Com isso, continua o processo de renovação da frota da companhia aérea, que a unificou exclusivamente com modelos Boeing há alguns anos.

O novo Boeing 737 MAX 8 representa um avanço significativo em sua categoria. Além de atender aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, oferece uma importante melhoria em sustentabilidade. Com uma aerodinâmica otimizada graças ao seu design, conta com dois motores LEAP-1B que permitem um alcance de até 3.500 milhas, o que aumenta sua eficiência operacional. Somado ao uso dos sistemas mais avançados para calcular as rotas mais adequadas em tempo real, ele possibilita reduzir o consumo de combustível em até 20% e evitar a emissão de até 3,6 milhões de toneladas de CO₂ por ano. Com isso, a companhia acelera rumo ao seu objetivo de reduzir essas emissões em 30% até 2030, em relação aos níveis de 2015.

‌



Em termos de conforto, o novo avião da família 737 MAX representa uma melhoria notável frente à concorrência. Construído com 90% de materiais reutilizáveis e com uma estrutura e componentes mais leves — como os assentos —, dispõe de janelas 20% maiores, iluminação LED dinâmica e compartimentos superiores muito mais espaçosos para os 189 passageiros que pode transportar.

“A incorporação desta unidade marca uma nova etapa para a Air Europa. Além de consolidar nosso contínuo processo de modernização da frota, seguimos inovando com a tecnologia mais avançada por meio de aeronaves que nos permitem continuar liderando em sustentabilidade e eficiência. Trata-se, ainda, de um modelo que contribui para reduzir os custos operacionais, inclusive os de manutenção, o que nos ajuda a cumprir nossos objetivos de rentabilidade em longo prazo”, afirma Juan José Hidalgo, presidente da Air Europa.

‌



Ricardo Cavero, vice-presidente de Vendas e Marketing Comercial para Europa e Israel da Boeing, declara: “A entrega hoje do primeiro 737 MAX representa mais um passo no posicionamento da companhia aérea para o futuro, com investimento na tecnologia aeronáutica mais avançada, que apoiará os planos de crescimento da Air Europa e a descarbonização de sua frota. Além de reduzir o consumo total de combustível e as emissões, o 737 MAX ajudará a diminuir em 50% a pegada sonora, diminuindo o ruído durante decolagens e pousos nos hubs da Air Europa nos aeroportos de Madri e Palma de Maiorca.”

Aengus Kelly, CEO da AerCap, conclui: “A entrega do primeiro 737 MAX marca um marco importante para a Air Europa, ao se tornar a primeira operadora do Boeing 737 MAX na Espanha. A AerCap se orgulha de apoiar o compromisso da companhia aérea de modernizar sua frota com os aviões mais eficientes em consumo de combustível e mais sustentáveis do setor. Agradecemos a Juan José Hidalgo, Richard Clark e toda a equipe da Air Europa pela contínua colaboração e esperamos continuar apoiando seu sucesso nos próximos anos.”

‌



