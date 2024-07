Amaro Aviation é reconhecida em programa de sustentabilidade da ANAC

Alto contraste

A+

A-

Amaro Aviation é reconhecida em programa de sustentabilidade Divulgação Amaro Aviation

ANAC reconheceu a Amaro Aviation, empresa fundada há apenas quatro anos, como Operador Classe Executiva pelo Programa SustentAr. O programa é um desdobramento do projeto Aeroportos Sustentáveis, que busca reconhecer as iniciativas ambientais adotadas pelos operadores aéreos nacionais relacionadas aos seguintes temas: Eficiência operacional; emissões atmosféricas; gestão organizacional e educação ambiental; recursos naturais; e transição energética.

A condecoração recebida pela Amaro Aviation se deve ao compromisso adotado pela empresa em construir uma aviação com propósito, pautada no ESG. As iniciativas exercidas contemplam a digitalização de informações aeronáuticas necessárias para os processos de voo, através do EFB, garantindo uma operação paperless chegando a economizar cerca de 102 mil folhas de papel A4 e mais de 1 milhão de litros de água que seriam usadas na produção desses recursos; a compensação mensal de 10% das emissões de carbono de seus voos de traslado, em parceria com a Black Jaguar Foundation; e a doação de voos mensais para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em conjunto com o Incor, para o auxílio no transporte de órgãos, células e tecidos.”Estamos honrados em receber esse prêmio pois atesta nosso compromisso com o ESG e com as melhores práticas da companhia.”, declara Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation.

Além das iniciativas listadas acima, a Amaro Aviation será responsável por realizar testes em voo do dispositivo de biovigilância, específico para o transporte de órgãos, tecidos e células, que está sendo desenvolvido pela Unifesp. A Amaro Aviation também é patrona do curso de Enfermagem Aeroespacial, que visa formar profissionais altamente qualificados para o transporte de pacientes graves e transporte de órgãos, tecidos e células.

Mais sobre a Amaro Aviation

Publicidade

Fundada em 2020 por Marcos Amaro, João Mellão e Ksenia Kogan Amaro, a Amaro Aviation é uma empresa privada de aviação executiva localizada em São Paulo. Atualmente, a Amaro Aviation oferece dois jatos Pilatus PC-24, e dois turboélices PC-12 NGX para propriedade compartilhada, pacote de horas e táxi aéreo.

No começo deste ano, a Amaro Aviation oficializou sua estreia no segmento de asa rotativa ao adquirir um Bell 429 para sua frota, e firmar um contrato de aquisição exclusivo com a Gualter Helicópteros para a introdução no Brasil do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo. Com isso, torna-se o cliente lançador do novo modelo no país. Além da estreia no segmento de asa rotativa, a Amaro Aviation inicia seu mais novo serviço em 2024, o Gerenciamento de Aeronaves, duplicando sua frota ao agregar mais 4 aeronaves a sua E.O. (Especificações Operativas).

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.