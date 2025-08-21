Avianca e Lifemiles anunciam seu novo Insignia Avianca Check-in no Aeroporto El Dorado e a renovação das suas salas VIP Diamond Empresas anunciam uma experiência Premium para conectar em Bogotá Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Membros Elite e viajantes premium contarão com o exclusivo Insignia Check-In Emir Memedovski via Avianca

Como parte do investimento superior a US$ 800 milhões de dólares anunciado para 2025, que contempla o fortalecimento da frota, melhorias em serviço e novas rotas business class, a Avianca e seu programa de fidelidade LifeMiles anunciam a abertura de três novos espaços para viajantes premium no aeroporto El Dorado, de Bogotá. Essas áreas ampliarão a oferta de serviços e elevarão o conforto com atenção personalizadas durante o segundo semestre deste ano.

Os membros Elite e viajantes premium contarão com o exclusivo Insignia Check-In, um espaço preferencial projetado para o atendimento dos passageiros Insignia e sócios Diamond e Concierge, que receberão, por meio de agentes especializados, acompanhamento personalizado desde o início de sua jornada, com recepção de bagagem, mudanças ou ajustes em itinerários, consultas do programa, upgrades, entre outros benefícios.

Adicionalmente, a Avianca e LifeMiles investiram na renovação da infraestrutura da Sala Avianca Diamond Internacional e na abertura da nova Sala Avianca Diamond Nacional em El Dorado, espaços criados para oferecer maior conforto, exclusividade e uma experiência premium em cada etapa da viagem.

“Continuamos avançando para oferecer o melhor produto aos nossos clientes, com um foco absoluto em sua experiência. Cada etapa da viagem deve transformar-se em um momento único, por isso fortalecemos nossa proposta para viajantes premium e membros Elite, proporcionando mais conforto e exclusividade desde sua chegada ao aeroporto até seu destino final. A nova experiência Insignia Check-In, a abertura da nova Sala VIP Diamond nacional e a remodelação da nossa Sala VIP Diamond Internacional em Bogotá, são provas do nosso compromisso constante, avançar por e para vocês, oferecendo sempre um serviço excepcional”, afirmou Jaime Manso, vice-presidente Sênior de Fidelidade e LifeMiles da Avianca.

‌



Experiência Insignia Check-in: Além do check-in tradicional

Localizado no aeroporto El Dorado, esse novo serviço é projetado exclusivamente para viajantes Insignia e membros Diamond e Concierge. Com um atendimento personalizado, o Insignia Check-In oferecerá:

‌



Assistência dedicada: agentes especializados que orientam os viajantes desde sua chegada.

Um único ponto de atendimento: um processo rápido e fluído para toda as necessidades.

Hospitalidade premium: um serviço que supera as expectativas de um simples check-in

Novas salas VIP Bogotá: Conforto e exclusividade renovados

A nova sala VIP Avianca Diamond nacional no El Dorado oferecerá uma experiência premium que combina tecnologia, arte e relaxamento. Desde o lobby, os viajantes desfrutarão de uma experiência multissensorial com exposição de arte, ambientação olfativa e uma biblioteca com obras de artes internacionais. Além disso, contarão com duas áreas de relaxamento e uma área de descanso que permitirão desconectar-se.

no El Dorado oferecerá uma experiência premium que combina tecnologia, arte e relaxamento. Desde o lobby, os viajantes desfrutarão de uma experiência multissensorial com exposição de arte, ambientação olfativa e uma biblioteca com obras de artes internacionais. Além disso, contarão com duas áreas de relaxamento e uma área de descanso que permitirão desconectar-se. Por sua vez, a renovação da sala VIP Avianca Diamond Internacional em Bogotá terá um foco na exclusividade e design. Inspirado na geografia e nas montanhas colombianas, esse novo espaço destaca-se pela sua experiência gastronómica a tradição do café, combinada com uma oferta de cabines insonorizadas som para o trabalho, área de spa, entre outros.

Esses novos serviços integram-se a rede de 11 salas VIP Avianca no mundo, ampliando nossa oferta premium para que a experiência de cada viajante seja mais cômoda e exclusiva.

‌



Sobre a Avianca

No transporte de passageiros, a Avianca, com mais de 105 anos de operação desde 1919, é a companhia aérea líder na Colômbia, Equador e América Central, e tem uma das maiores operações aéreas da América Latina com mais de 160 rotas, mais de 770 voos diários e uma frota de 140 aeronaves Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner que conectam com mais de 75 destinos em mais de 25 países da América e Europa. Em 2024, a Avianca transportou mais de 38 milhões de clientes com a operação de mais de 213.000 voos.

Seu programa de fidelidade, LifeMiles é um dos maiores da América Latina com mais de 14 milhões de membros e mais de 140 estabelecimentos parceiros. No transporte de carga, a Avianca Cargo é o principal operador em diferentes mercados da América conectando a mais de 350 destinos por meio de seus 220 voos cargueiros semanais, a rede de voos de passageiros e acordos de codeshare.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.