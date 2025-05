Avião da Azul pede prioridade e mobiliza bombeiros no Aeroporto de Brasília Emergência com voo que partiu de Belo Horizonte deixou pista inoperante temporariamente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h29 ) twitter

Aeronave da Azul semelhante à da ocorrência em Brasília Divulgação Azul Linhas Aéreas

Um avião da Azul Linhas Aéreas modelo Embraer 195 que partiu de Belo Horizonte às 13:01 fez um pouso de emergência no início da tarde desta terça-feira (13) em Brasília.

Após a solicitação do comandante, os bombeiros do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek foram acionados para acompanhar de perto a aproximação da aeronave.

Depois do pouso o avião, matrícula PS-AEY, ficou ainda um tempo parado na pista 11R, que permaneceu inoperante por alguns minutos. A companhia aérea não detalhou a ocorrência, informando que a solicitação do comandante se deu “por questões técnicas e que o pouso e desembarque dos clientes aconteceram normalmente em total segurança”.

Leia a nota do Aeroporto de Brasília, emitida pela Inframerica:

‌



“O Aeroporto de Brasília informa que na tarde de hoje, por volta de 13h40, uma aeronave solicitou prioridade para pouso no terminal aéreo. A Inframerica acionou o plano de contingência do aeroporto como prevê o protocolo de segurança. Os Bombeiros de Aeródromo aguardaram o pouso nas proximidades da pista, que ocorreu em total segurança. As operações do Aeroporto de Brasília seguiram normalmente, sem impacto em pousos e decolagens. Para mais informações, procurar a companhia aérea”.

‌



