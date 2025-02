Avião da Embraer que caiu no Cazaquistão foi atingido ao sobrevoar a Rússia, diz relatório Evidências divulgadas no dia do acidente mostram perfurações na fuselagem do modelo E-190 da Azerbaijan Airlines Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/02/2025 - 18h10 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h10 ) twitter

Superfícies do avião da Azerbaijan Airlines, atingidas por estilhaços

O governo do Azerbaijão divulgou nesta terça-feira um relatório preliminar sobre o acidente que derrubou um avião da Embraer, modelo E190, da Azerbaijan Airlines. O documento confirma as suspeitas de que a aeronave foi atingida por estilhaços de um sistema antiaéreo de defesa quando se aproximava para pousar na Rússia.

Segundo o documento, a queda pode ter sido provocada por objetos externos, “mas serão necessárias outras pesquisas e exames para determinar a natureza e a origem dos danos causados por esses objetos”.

O governo russo admitiu que três cidades estavam sob ataque de drones ucranianos e os sistemas de defesa agiram para repelir esses ataques. O presidente Vladimir Putin se desculpou com o presidente do Azerbaijão pelo acidente, sem, no entanto, assumir a responsabilidade pelos disparos.

‌



O relatório divulgado hoje pelo Azerbaijão apresenta em detalhes as superfícies do avião atingidas supostamente pela explosão da ogiva, que perfurou importantes partes responsáveis pela navegação aérea, como estabilizadores e profundores. Vídeos publicados em redes sociais no dia do acidente, em 25 de dezembro de 2024, mostravam uma aparente dificuldade dos pilotos para controlar o rumo da aeronave.

“O controle de direção falhou, estamos usando as manetes de potência”, disse o piloto ao controle aéreo de Rostov, ainda na Russia, quando buscava um local para pousar, conforme revelou a análise do gravador de voz, feita por peritos da Força Aérea Brasileira.

‌



Segundo a agência Reuters, um investigador afirmou de forma anônima que um dos pedaços exógenos que foram recuperados é de um míssil do sistema antiaéreo russo Pantsir S-1, o mesmo modelo operado por militares na região do aeroporto de Grozni.

Evidências divulgadas no dia do acidente mostram perfurações na fuselagem do modelo E-190 da Azerbaijan Airlines

‌



A queda do avião resultou na morte de 38 pessoas, 29 sobreviveram. O voo J2-8243 seguia de Baku, na República do Azerbaijão, para Grozny, na Federação Russa.

