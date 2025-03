Avião da Embraer se torna a maior aeronave a fazer voos regulares em London City Companhia regional Helvetic Airways, da Suiça, pousa jato e195-E2 no aeroporto do centro de Londres Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/03/2025 - 01h37 (Atualizado em 27/03/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embraer E195-E2: Aeroporto London City Divulgação Helvética Airways

A companhia aérea suíça Helvetic estabeleceu um novo recorde para o maior avião a pousar no Aeroporto da Cidade de Londres (LCY/EGLC) depois de enviar um Embraer E195-E2 para o aeroporto de Docklands.

A Helvetic também detém o recorde anterior operando seu E190-E2 do aeroporto.

O E195-E2 pousou pouco depois do meio-dia de quarta-feira (26), marcando a primeira chegada do modelo que tem 41,5 metros de comprimento e capacidade para 134 passageiros.

‌



“Devido à sua abordagem íngreme, o Aeroporto da Cidade de Londres coloca altas demandas tanto na aeronave quanto nas equipes de cockpit especialmente treinadas. A Helvetic Airways tem ambos, e estamos orgulhosos de ser a primeira companhia aérea a trazer o maior E195-E2 para o Aeroporto da Cidade de Londres após sua estreia com o Embraer E190-E2 em 2021. Isso nos torna a única companhia aérea do mundo a pousar na Cidade de Londres com três aeronaves Embraer diferentes , permitindo-nos oferecer aos nossos clientes de wet-lease a maior flexibilidade possível”, disse Tobias Pogorevc, CEO da Helvetic Airways, que estava em Londres durante as comemorações do voo inaugural.

Alison FitzGerald, CEO do Aeroporto London City, disse: “Estamos muito felizes em receber o primeiro voo comercial da aeronave E195-E2 para o London City, o que demonstra nosso comprometimento em trabalhar com nossas companhias aéreas e fabricantes para introduzir aeronaves mais limpas, silenciosas e de nova geração no aeroporto.

‌



“O E195-E2 abre uma gama de destinos novos e emocionantes para nossos passageiros e, ao usar aeronaves mais silenciosas e limpas, isso nos permite crescer e atingir nosso limite de passageiros sem aumentar o número de movimentos de voo.”

Os E-Jets da Embraer respondem por cerca de 75% dos voos de entrada e saída do Aeroporto London City, informa o UK Aviation.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.