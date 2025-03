Avião da LATAM é atingido por caminhão e sofre danos no Aeroporto de Milão Este é o segundo incidente em menos de um ano sofrido por um Boeing 777 da companhia, que em 2024 viu modelo arrastar a cauda na pista durante decolagem. Não houve feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 17h50 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h58 ) twitter

Fuselagem do Boeing 777-300ER da LATAM, em Milão: rasgo na fuselagem Reprodução

O Aeroporto Internacional de Milão, na Itália, não tem oferecido tranquilidade para os modelos Boeing 777-300ER da LATAM. Nesta quarta-feira, em um segundo incidente registrado em 7 meses, outra aeronave sofreu danos considerados em sua fuselagem depois de, dessa vez, ter sido atingida por um caminhão de operações do terminal.

De matrícula PT-MUE, o avião iria operar o voo LA8073 e se preparava para a viagem rumo ao Aeroporto de Guarulhos, quando um caminhão responsável pelo transporte das refeições de bordo bateu na fuselagem do Boeing. O embarque de passageiros ainda não havia começado quando se deu a colisão.

Milão fez mais uma vítima na LA!



Dessa vez é o PT-MUE, atingido por um carrinho do catering. Aeronave voltaria nessa manhã para o Brasil e o voo foi cancelado. pic.twitter.com/7D4ma4To9F — Eric Breno ✈️🇧🇷 (@EBaviation) March 5, 2025

O aeroporto de Milão foi palco de outro incidente em agosto do ano passado, quando outro Boeing 777 raspou a cauda na pista durante a decolagem. Relatório apontou que os pilotos inseriram dados incorretos no sistema de gerenciamento de operações, relacionados ao peso do avião, levando à demissão dos tripulantes.

‌



O incidente causou o cancelamento do voo de hoje para o Brasil e aeronave passará alguns dias inoperante até o reparo.

Em nota, a LATAM afirmou que o voo de hoje foi cancelado “após contato do caminhão de catering (abastecimento da alimentação para o serviço de bordo) com a aeronave. A ocorrência foi registrada com a aeronave vazia, ou seja, antes do embarque do voo. Não houve feridos. A LATAM lamenta os transtornos e está oferecendo a assistência necessária aos clientes, que serão acomodados em outra aeronave no voo LA9511 (Milão-São Paulo), com decolagem prevista para às 12h (hora local) de quinta-feira (6/3). A LATAM reforça que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.“

