Aviões da Azul e da Air France quase batem em Guarulhos

RESUMO DA NOTÍCIA Quase colisão ocorreu entre um Airbus A350-900 da Air France e um Embraer 195-E2 da Azul em Guarulhos.

O incidente aconteceu durante o táxi das aeronaves, após a autorização da torre de controle.

Pilotos da Azul alertaram a Air France sobre o perigo iminente via rádio, evitando o acidente.

Após cerca de 50 minutos de espera, ambos os voos finalmente decolaram, com atrasos significativos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Incidente foi registrado pouco depois das 19h30 desta quarta-feira (6), entre um Airbus A350-900 da Air France e um Embraer 195-E2 da Azul Linhas Aéreas Anna Zvereva via Wikimedia Commons

Duas aeronaves que se preparavam para decolar quase se chocaram enquanto taxiavam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O incidente, registrado pouco depois das 19h30 desta quarta-feira (6), envolveu um Airbus A350-900 da Air France e um Embraer 195-E2 da Azul Linhas Aéreas.

O voo AD4547 da Azul que seguiria para Belo Horizonte tinha autorização da torre para taxiar até a pista 10L, enquanto o AF459, que seguia para o ponto de espera da mesma pista por uma taxiway (pista de acesso), tinha teoricamente recebido instrução para manter a posição até que fossem liberados para decolar.

O Airbus da Air France, no entanto, seguia rumo ao mesmo ponto de espera do Azul, quando, segundo o áudio gravado pelo Aero Escuta, disponibilizado pelo canal Golf Oscar Romeu, foi advertido via rádio pelo piloto da companhia brasileira:

“Air France, stop!”

‌



Em seguida, o controlador reforçou a determinação para que o avião da aérea francesa, matrícula F-HTYL, mantivesse a posição. Veja o ponto em que se encontrava o Air France, no gráfico da plataforma mundial de monitoração de voos AirNav Radar, parceira do blog.

Radar mostra momento de quase colisão entre as aeronaves AirNav Radar

Sem a visão aproximada do ponto de quase colisão, o controlador pergunta aos pilotos da Azul se seria possível o Air France seguir em direção à pista. A tripulação da Azul responde que não, pois a asa do A350 estava bem perto do Embraer. Uma viatura de solo do Aeroporto de Guarulhos foi enviada até o local para analisar a situação. Foi necessário que um trator de reboque também se dirigisse ao acesso para empurrar o avião da Azul para trás.

‌



Enquanto os tripulantes da Air France solicitavam o horário estimado da liberação para decolagem, como forma de calcular a quantidade de combustível suficiente para chegar em Paris em segurança, o piloto da Azul solicitou à torre a gravação dos diálogos, como forma de se resguardar. O controlador informou aos pilotos da Azul que os pilotos da Air France não tinham conhecimento da sequência de deslocamento das aeronaves, e, por isso, avançaram pelo acesso em direção à pista. Se passaram quase 50 minutos desde o início do incidente até que o Air France foi liberado para decolagem, às 20h10. O voo da Azul, programado inicialmente para decolar às 19h25, só levantou voo às 20h48.

