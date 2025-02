Azul completa 14 anos de operações no Aeroporto do Galeão (RJ) com mais de 8 milhões de Clientes transportados Tripulação que atua no aeroporto acaba de ser reconhecida na edição 2024 da premiação RIOgaleão de Excelência Operacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h25 ) twitter

Companhia aérea realizou mais de 81 mil voos durante o período Guilherme Ramos / Azul Linhas Aéreas

“O Rio de Janeiro continua lindo” e algumas das paisagens mais bonitas da capital fluminense foram vistas por mais de 8 milhões de clientes pousando ou decolando nos voos da Azul, que se destaca como maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil. Em fevereiro, a aérea comemora 14 anos de operações no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOgaleão, contabilizando, nesse período, mais de 81 mil voos no aeródromo da Zona Norte carioca.

Destino turístico disputado por brasileiros e estrangeiros, atualmente o Rio de Janeiro possui cerca de 1.080 voos mensais da Azul chegando e saindo da Cidade Maravilhosa pelo Galeão, para nove destinos no país, em uma média diária de 40 voos. Ao todo, são ofertados cerca de 150 mil assentos mensais de/para a Terra do Samba pelo aeroporto.

“O Rio de Janeiro concentra, hoje, grandes eventos corporativos e, especialmente, culturais, atraindo visitantes de toda parte, tornando a capital bastante desejada pelos nossos clientes. Desta forma, a companhia sempre olha para o destino de forma estratégica, priorizando operações que atendam as necessidades destes clientes, reforçando a experiência Azul e descortinando as belezas cariocas para o mundo”, explica Vitor Silva, Gerente Geral Malha, Planejamento Estratégico e Alianças.

Vale ressaltar que, recentemente, a administração do RIOgaleão reconheceu a Azul durante a premiação RIOgaleão - Excelência Operacional 2024, com o troféu “Destaque - Operações Especiais”, pelo trabalho desenvolvido pela equipe da base no ano passado. Entre as operações especiais no Rio de Janeiro, destaca-se o show da cantora Madonna, na praia de Copacabana, que encerrou a turnê Celebration Tour e comemorou os 40 anos de carreira da artista pop.

“A Azul tem um papel importante na conectividade aérea do RIOgaleão, oferecendo voos para destinos estratégicos, tanto para turismo quanto negócios. Seu potencial de crescimento no GIG é enorme e estaremos sempre prontos para colaborar com o desenvolvimento da malha Azul. Celebrar 14 anos de operações no RIOgaleão reforça a importância do aeroporto como porta de entrada para o Brasil e o mundo”, destacou Patrick Fehring, diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão.

Os inúmeros roteiros turísticos, como as visitas ao Cristo Redentor e os passeios no Bondinho do Pão de Açúcar, bem como a cultura vibrante do Carnaval, além das paisagens paradisíacas das praias de Copacabana e Ipanema, são alguns dos atrativos que tornam as viagens ao Rio de Janeiro uma das principais escolhas dos Clientes Azul.

