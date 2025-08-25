Azul Conecta celebra 5 anos impulsionando a aviação regional e de negócios no Brasil Companhia reafirma seu papel como elo estratégico em rotas de alta relevância econômica Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h50 ) twitter

Grand Cessna Caravan Divulgação Azul Conecta

Há cinco anos, a Azul Conecta - unidade de aviação regional e de negócios da Azul, e maior operadora mundial do Cessna Grand Caravan - decolou com a missão de reconectar o Brasil e os brasileiros. Desde então, com milhares de voos realizados, dezenas de destinos atendidos e parcerias comerciais estratégicas, a Conecta se consolidou como um verdadeiro motor da aviação regional no país. Só em 2024, foram mais de 31 mil horas de voo acumuladas, reforçando sua posição como a maior empresa regional com voos regulares em operação atualmente.

Alguns números da unidade de negócios revelam sua vocação econômica, com alcance a mercados estratégicos. São voos para 44 destinos, com uma frota de 24 aeronaves. As operações mantêm uma média de 1,2 mil voos e 10,8 mil assentos mensais. Somente no primeiro semestre de 2025, já foram realizados cerca de 7.200 voos, além de 28 mil Clientes transportados entre todas as regiões o país, promovendo conexão com muitos lugares em que o único acesso seria por via fluvial.

Parcerias estratégicas - A capilaridade da Azul Conecta vai além dos voos e conta com parcerias comercias estratégicas, como com a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A unidade firmou contratos neste ano para fazer a manutenção de aeronaves Caravan nas bases das duas corporações em Brasília (DF), além das unidades operacionais e hangares da Companhia, localizadas nos aeroportos de Jundiaí (SP), Manaus (AM), Recife (PE), Cuiabá (MT) e Pampulha (MG).

Vitor Silva: missão de reconectar o Brasil e os brasileiros Guilherme Ramos via Azul Conecta

“Estamos prontos para crescer e levar nossas expertise e excelência na manutenção dos Cessna Grand Caravan a novos Clientes. Esse é um dos nossos focos para este e os próximos anos, acompanhando os novos planos da Azul para o seu crescimento futuro”, afirma Vitor Silva, diretor-presidente da Azul Conecta.

‌



Longas distâncias - No ano passado, 62% dos voos da Azul Conecta foram destinados à Região Sudeste, seguidos pelas regiões Norte (20%), Nordeste (8%), Centro-Oeste (7%) e Sul (4%). A malha aérea contempla desde destinos turísticos consagrados, como Jacarepaguá (RJ) e Salinópolis (PA), até rotas exclusivas em cidades onde apenas a Conecta opera, reforçando seu papel estratégico na conectividade regional. Entre as principais movimentações entre rotas no primeiro semestre estão: Confins (MG)-Jacarepaguá (RJ), Confins-Linhares (ES), Jacarepaguá-Viracopos (SP), Coari-Manaus (AM), Belém-Ourilândia do Norte (PA) e Cutitiba-Umuarama (PR), entre outros.

“Em um país como o Brasil, onde trajetos podem levar até 30 horas por via fluvial, oferecer voos diretos que reduzem esse tempo para 1h30 é mais do que praticidade - é inclusão e desenvolvimento. E fazemos isso com frota própria, infraestrutura dedicada e equipes altamente capacitadas”, destaca o executivo.

‌



Reconhecimento internacional - Pelo quarto ano seguido, a Azul Conecta conquistou a certificação IATA Standard Safety Assessment (ISSA), que reconhece a excelência em segurança operacional de companhias com aeronaves de pequeno porte. “O selo reforça o compromisso da empresa com a qualidade e a segurança, sustentado por uma estrutura própria de manutenção - sem depender de terceiros para inspeções e reparos técnicos”, frisou o diretor-presidente.

Manutenção, treinamento e logística - A Conecta oferece soluções completas em fretamento de aeronaves, ideais para viagens particulares, corporativas, turísticas e transporte de cargas. Somente em 2024, a Azul Conecta acumulou 1.592 horas e 33 minutos em voos fretados – entre voos comerciais e treinamentos. “Também somos referência na capacitação e treinamentos com simuladores para Tripulantes e Pilotos de outras companhias. Além disso, disponibilizamos serviços de consultoria e manutenção aeronáutica personalizados, garantindo segurança e eficiência, tanto para proprietários de aeronaves quanto frotas”, explica.

‌



Legado e futuro

Com 14 anos de trajetória na Azul, Vitor Silva, diretor-presidente da Azul Conecta, projeta uma visão estratégica e operacional para ampliar o alcance da empresa em um setor desafiador e essencial para o Brasil. Após atuar em diversas áreas, o executivo conhece profundamente o mercado e participou de momentos decisivos da Companhia.

“Pude contribuir em negociações importantes, como a implantação de rotas internacionais e da ponte aérea, além de enfrentar momentos críticos, como os desafios impostos pela pandemia. Também estive presente em decisões estratégicas, como mudanças regulatórias, e na operacionalização de grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas”, detalhou.

Formado em Aviação Civil pela Universidade Anhembi Morumbi, com MBA em Aviação pela Embry-Riddle (EUA) e em Relações Governamentais pelo Insper (SP), Vitor acredita que sua experiência como piloto privado amplia sua compreensão sobre os desafios e oportunidades da aviação regional. “Nosso futuro aponta para o crescimento, sempre conectados com novas oportunidades de negócio e com a modernização do mercado. Queremos transportar cada vez mais Clientes, priorizando a eficiência e as conexões para onde só nós voamos”, conclui.

