Azul Conecta oferece fretamento de aeronaves com resgate em pontos do Azul Fidelidade Subsidiária da Azul oferece oportunidades especiais de viagens com destino a cidades do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro Luiz Fara Monteiro 22/08/2025 - 15h18

Projeto, ainda em caráter de teste, poderá ser ampliado para outras bases Luis Alberto Neves via Azul Conecta

A Azul Conecta, subsidiária da Azul voltada para a aviação regional e de negócios, lança uma novidade que vai proporcionar uma experiência única para os Clientes da Companhia. A partir deste mês, os Clientes do programaAzul Fidelidade poderão fretar aeronaves da Azul Conecta com o seu próprio saldo de pontos, com uma combinação de pontos e dinheiro ou combinando pontos entre os viajantes do voo. A oportunidade será para as aeronaves Cessna Grand Caravan, que oferece aténove assentos.

Essa será uma oportunidade para viajar para os aeroportos de Confins (MG), Jundiaí (SP) e Jacarepaguá (RJ) para Ubatuba (SP), Angra dos Reis (RJ), Portobello Mangaratiba (RJ), Búzios (RJ) e Cabo Frio (RJ), com atendimento personalizado e com a flexibilidadede um voo particular. O projeto, ainda em caráter de teste, foca no litoral de SP e RJ e poderá ser ampliado para outras bases.

A Azul Conecta é atualmente a maior operadora do mundo de Cessna Grand Caravan em número de horas voadas, e possui uma frota de 27 aeronaves. O modelo é usado em rotas regionais, especialmente em locais mais remotos ou com menor infraestrutura aeroportuária.

“Nestes 5 anos da Azul Conecta, queremos inovar e oferecer uma experiência diferente e com conforto e privacidade aos nossos Clientes. Com essa iniciativa, podemos ampliar os benefícios de quem usa o nosso programa de fidelidade e quer ter mais comodidade emviagens de lazer ou de negócios. Os interessados devem fazer contato com a Conecta para ver as melhores condições”, disse Vitor Silva, diretor-presidente da Azul Conecta.

