Azul inicia vendas de voos entre Jacarepaguá e destinos internacionais

Operação a partir de Jacarepaguá será feita em aeronaves Cessna Grand Caravan, e as conexões serão montadas via Viracopos, Confins e Congonhas (Azul Conecta)

A Azul anuncia que, a partir de agora, os Clientes do aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, poderão embarcar para Lisboa, Paris (aeroporto de Orly), Orlando, Fort Lauderdale e Curaçao por meio da aquisição de um único bilhete aéreo. Na prática, o novo serviço passa a oferecer ainda mais agilidade e conectividades aos Clientes, que poderão ter suas bagagens despachadas até o destino final, e rapidez, já que poderão optar pelo aeroporto mais próximo de si para iniciar suas viagens internacionais com a companhia.

A operação a partir de Jacarepaguá será feita pela Azul Conecta, em aeronaves Cessna Grand Caravan, e as conexões serão montadas via Viracopos, Confins e Congonhas. O novo produto é válido somente para quem estiver viajando em classe econômica e será disponibilizado com a entrada dos novos voos diretos nos aeroportos de Viracopos, a partir de junho, e Confins, no mês seguinte. No momento, não será possível realizar a compra de bilhetes ou de franquias de bagagens em Jacarepaguá, onde será feito apenas atendimento ao Cliente.

Vale destacar que este novo serviço atende a um público importante formado por empresários, artistas e participantes de diversos tipos de eventos na capital carioca. Uma viagem via Jacarepaguá passa, então, a ser estratégica para quem deseja ganhar tempo, evitando embarques nos demais aeroportos da cidade. “A Azul inovou em oferecer a primeira ponte aérea entre Jacarepaguá e Congonhas. Agora, com essa operação já consolidada, estamos anunciando novos destinos a partir deste aeroporto e também serviços que facilitarão a conectividade dos nossos Clientes”, destaca André Mercadante, diretor de Alianças e Planejamento da Azul.

“O olhar da Azul para o aeroporto de Jacarepaguá é muito importante para a região, que costuma sediar os maiores eventos da cidade, por conta do Riocentro e do Parque Olímpico, além de ser sede de grandes empresas”, destacou Rogério Prado CEO da PAX Aeroportos, administradora do aeroporto de Jacarepaguá. .

Atuando no aeroporto de Jacarepaguá desde novembro de 2022, a Azul Conecta já transportou mais de 18 mil Clientes, até dezembro de 2023, na ligação direta com o aeroporto de Congonhas. Os voos oferecem um acesso mais rápido à Barra da Tijuca, localizada a cerca de 30 quilômetros do Centro do Rio de Janeiro. O destino, inclusive, foi um dos mais procurados no ano passado na Azul Conecta. Com as ampliações previstas das operações da Azul para mais destinos, o aeroporto de Jacarepaguá passará a ter até 13 voos diários para Congonhas (SP), Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG).

As vendas de conexão com os destinos internacionais da Azul já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

