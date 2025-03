Azul recebe seu primeiro Embraer E2 de 2025 Aeronave “Sou do Brasil, sou Azul” pousou no último sábado,8, em Confins (MG), para integrar a frota da companhia – que agora conta com 212 aeronaves Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/03/2025 - 16h51 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h51 ) twitter

Azul: primeiro Embraer E2 de 2025 Divulgação

A Azul acaba de incorporar mais uma aeronave Embraer 195-E2 à sua frota: o “Sou do Brasil, sou Azul”, registrado sob o prefixo PS-ADB. O jato pousou no último sábado, dia 8, no aeroporto de Confins (MG), onde passará pelos processos de registro e certificação antes de iniciar operações em rotas da companhia – que é líder nas operações domésticas e, atualmente, a maior operadora dos jatos modelo E195 – E2, de última geração da Embraer.

Esse é o primeiro E2 recebido pela Azul neste ano, como resultado do investimento superior a R$ 3 bilhões realizado pela companhia na indústria aeroespacial brasileira. Ao longo de 2025, outras aeronaves do mesmo modelo devem ser incorporadas à frota, reforçando o compromisso da Azul com a modernização da aviação nacional.

Fabricado pela Embraer, uma empresa brasileira reconhecida mundialmente pela excelência no setor, a aquisição do E2 reforça a parceria estratégica entre duas organizações com expertise no Brasil e que apostam no potencial de desenvolvimento e crescimento do país.

Com a chegada do “Sou do Brasil, sou Azul”, a frota da companhia passa a contar com 212 aeronaves, sendo 31 do modelo Embraer 195-E2, o maior e mais moderno avião comercial fabricado no Brasil. Equipado com tecnologia de última geração, o E2 transporta até 136 Clientes e oferece wi-fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e alta eficiência no consumo de combustível, o que contribui para a redução de até 25% nas emissões de CO2.

Após a conclusão dos trâmites de registro, o novo E2 será integrado à malha aérea da Azul, que hoje opera mais de 900 voos diários para mais de 150 destinos no Brasil e no exterior.

“Estamos muito felizes em começar 2025 com mais uma aeronave Embraer E2 na nossa frota. O ‘Sou do Brasil, sou Azul’ representa não só a renovação do nosso compromisso com uma operação eficiente e sustentável, mas também reforça o quanto acreditamos no Brasil e na força da indústria nacional. Ter uma frota composta por aviões fabricados aqui é motivo de muito orgulho para todos nós da Azul e honra uma parceria que teve início em 2019, quando recebemos o nosso primeiro E2. Seguiremos investindo, crescendo e conectando cada vez mais o nosso país”, destacou Abhi Shah, presidente da Azul.

