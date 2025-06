Azul terá curadoria especializada para levar mais do cinema nacional a bordo Estrelas na plataforma de entretenimento dos voos, filmes brasileiros são exibidos desde 2015 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/06/2025 - 18h51 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h51 ) twitter

Documentários Dominguinhos e Luiz Melodia - No Coração do Brasil incluídos na campanha de brasilidade da marca Gabriel Benevides

A Azul, após lançar campanha em março para reforçar a brasilidade da marca, segue com investimentos para mostrar, literalmente, que O Céu do Brasil é Azul.

O investimento mais recente envolve a experiência de voar com a companhia e vai surpreender os clientes apaixonados por cinema. Uma parceria da Azul com a produtora 2Hs Entretenimento e Assessoria, que atua há 30 anos no mercado dos principais festivais e mostras de cinema no Brasil, vai ajudar a companhia a enriquecer o seu catálogo de títulos nacionais disponíveis a bordo.

“Faremos a curadoria dos curtas e longas-metragens brasileiros a estrearem nos próximos ciclos de filmes nos voos da Azul. E, para este mês, estarão a bordo os documentários Dominguinhos e Luiz Melodia - No Coração do Brasil. A proposta é facilitar e ampliar o acesso dos clientes da companhia ao que há de mais relevante e recente no nosso cinema nacional”, conta Fabiana Amorim, especialista em roteiro e sócia-fundadora da 2Hs, que está à frente do projeto. A curadoria é assinada em parceria com Erika Fromm, produtora audiovisual com ampla carreira no mercado de Distribuição e Festivais.

Atualmente, as aeronaves da frota equipadas com a plataforma de entretenimento permitem a transmissão de filmes nacionais e internacionais, além de séries, desenhos e programas de TV brasileiros. E a procura por sucessos nacionais é grande. “ Há registros de muitas visualizações. Só nos últimos três anos, foram mais de 320 mil cliques/passageiros. E isso, somado à importância que damos para incentivar e valorizar a nossa cultura nos fez buscar ajuda especializada para identificar as melhores escolhas para os nossos clientes”, explica Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas.

Os primeiros resultados dessa curadoria já fazem o check-in em junho na companhia. Ambos os documentários mostrarão a trajetória, curiosidades e bastidores da história de dois importantes nomes da música popular brasileira. Com Dominguinhos, a Azul aproveita seu apoio às festas juninas espalhadas pelo país – e especialmente seu patrocínio aos grandes arraiás do Nordeste, que deve levar muitos clientes para Caruaru e Campina Grande e outras cidades da região – para deixar no catálogo um retrato do sanfoneiro, cantor e compositor que fez decolar o forró mundialmente e tornou-se imortal com sucessos como “Eu Só Quero um Xodó”, “De Volta Pro Aconchego” e “Lamento Sertanejo”.

Já Luiz Melodia - No Coração do Brasil, saiu do cinema no ano passado e embarca nas aeronaves da Azul para homenagear outro cantor e compositor bem brasileiros, conhecido por sua originalidade e liberdade musical.

O próprio Luiz Melodia conta sua história, da infância ao sucesso nos palcos, e tal escolha marca bem a valorização da companhia a nomes da música. Tanto que o próprio jingle O Céu do Brasil é Azul, da campanha que reposiciona a marca como a que mais conhece, conecta e desenvolve o Brasil, é cantada por Alceu Valença, Céu e, mais recentemente, Mariana Aydar, em versão forró.

As próximas estreias poderão ser anunciadas aos nossos Clientes fãs de cinema e vão ajudar a enriquecer um catálogo que sempre contemplou a produção nacional. Já voaram ou voam com a Azul, desde 2015, sucessos de bilheteria, como: Entre Nós; Tatuagem; O Palhaço; Meu País; Real Beleza; O Menino e o Mundo; Entre Idas e Vindas; Aspirantes; Elis; Redemoinho; Domésticas; Que Horas Ela Volta; A Finada Mãe da Madame; Fala Sério, Mãe; A Duas Irenes; A Voz do Silêncio; Bingo:O Rei das Manhãs; Minha Vida em Marte; O Candidato Honesto2; Simonal, Minha Mãe é uma Peça 3; Cidade de Deus; Medida Provisória; Saudosa Maloca, Nosso Sonho; Eu Sou Maria, entre outros.

